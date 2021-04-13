الثلاثاء 13-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عضو في لجنة الاوبئة يدعو لتشديد الاجراءات بالاردن

وزير الاوقاف يوضح حول صلاة الجمعة بالمساجد

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في الأردن

تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء

الملك يعزي الأمير تشارلز بوفاة الأمير فيليب

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

سوريا : سعر جديد لدولار الحوالات

الدكتور نذير عبيدات يوجه رسالة للاردنيين

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

رسالة هامة من وزارة التربية إلى اولياء امور الطلبة بشأن الامتحانات

الثلاثاء، 13-04-2021 02:35 م

فوائد مذهلة تحققها 5 مشروبات عشبية مغلية

201208072451500_shutterstock-337984616


الوكيل الاخباري - يُطلق مصطلح الشاي العشبي على أي مشروب يصنع من نقع الأعشاب أو غليها، ويتكون من الأعشاب والتوابل والمواد النباتية الأخرى، ولكل نوع فوائد مختلفة.

اضافة اعلان

ويعتمد الكثير من الأشخاص على شاي الأعشاب نظراً للفوائد الصحية الذهبية التي يقدمها، ومنها مساعدة الهضم، وتحسين مستويات الكوليسترول، ومكافحة العدوى وتسكين الآلام، وعلاج أعراض البرد، وتقوية المناعة وغيرها من الفوائد.

 

* إليك 5 أنواع من شاي الأعشاب (مغلي بعض الأعشاب) الصحية:

- الشاي الأخضر:
هو أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعاً، وفوائده كثيرة، ومن أهمها أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي تلعب دوراً في توازن صحة الجسم. ويُحسن الذاكرة حيث تبين دراسة حديثة أن الشاي الأخضر يعمل على إرخاء العضلات، و زيادة الشعور بالهدوء، ولديه القدرة على تحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.


- مغلي النعناع:
مستحضر مصنوع من أوراق النعناع، ويحتوي النعناع على زيوت النعناع الأساسية، مثل المنثول، التي يمكن أن تنعش النفس وتحسن تدفق الهواء في الأنف.
يساعد مغلي النعناع على الهضم، ويساعد في تقليل الغازات والانتفاخ، وعلى عكس الشاي الأخضر، يعتبر شاي النعناع خاليًا من الكافيين، وبالتالي فهو مناسب للنوم.


- الزنجبيل:
يعدّ مغلي الزنجبيل، مشروبا مليئا بمضادات الأكسدة التي تمنع أنواعا معينة من السرطان، ويُعتقد أنّ الزنجبيل يخفف ويمنع الصداع، والصداع النصفي ويخفض ضغط الدم، وقد تجد النساء الحوامل أنّ مغلي الزنجبيل يخفف من غثيان الصباح.


- مغلي الميرمية:
من فوائد مغلي الميرمية، أنه يوازن مستويات السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الأنسولين، ويستخدم للتقليل من ألم التهاب الحلق.


- شاي البابونج:
يُعرف شاي البابونج بقدرته على تقليل القلق والنوم، ويساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وتسهيل الهضم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

الكشف عن أسباب زيادة وزن البعض في شهر رمضان!

المفاصل

الكشف عن الحالات التي تكون فيها آلام المفاصل خطرة

تمر

نواة التمر غذاء مفيد ودواء سحري في رمضان

image

أدوات نستخدمها يومياً أكثر تلوثاً من غيرها.. عدد الجراثيم مخيف

92038Image1-1180x677_d

طرق لتحضير الطعام تؤثر سلباً على صحة أفراد أسرتك!.. تجنبها

istock-1144725706-1170x600

فوائد مذهلة لتناول الثوم الأسود

أخبار متعلقة
تحليل-الكالسيوم-Ca-في-الدم

أعراضه تهدد الحياة.. كيف تعالج نقص مستويات كالسيوم الدم؟

thumbs_b_c_04ffbdbd07d8438a8dd536c98c7d98e2

كيف يتسبب شرب الشاي يوميا في الإصابة بالسرطان؟

rsz_pain_3-825x510-1

ألم الأسنان قد يكون من أعراض مرض خطير

4243156-581532849

'البيض' غني بفيتامين يبحث عنه الجميع للوقاية من كورونا

مرض-السكري

العلامات السبع المنذرة لارتفاع نسبة السكر في الدم

173-182057-stomach-pain-causes-methods-treatment-2

طرق للتغلب على حرقة المعدة بنفسك