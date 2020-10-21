الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 02:18 م

فوائد مذهلة لتناول زبدة الفول السوداني يوميا !

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الوكيل الاخباري - الكثير من الاشخاص حول العالم يميل بالرغبة الشديدة بتناول زبدة الفول السوداني ، وتعد فكرة تناوله يوميا مغرية لمحبيه، فالكثير من الأشخاص يستمتعون بتناولها منذ الطفولة.

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حيث لا تستخدم زبدة الفول السوداني في السندويشات فقط، بل يمكن ايضا استخدامها في العديد من الحلويات.


فإذا كنت من محبي زبدة الفول السوداني، قد تتساءل ماذا يحدث لجسمك إذا تم تناولها بشكل يومي، لذلك إليك أبرز ما يحدث للجسم عند تناول زبدة الفول السوداني يوميا:


- تمنح الجسم الدهون الصحية التي يحتاجها.

- تحسن مستويات الكوليسترول.

- تحافظ على صحة القلب.

- تساعد على إنقاص الوزن.

- تعمل على تحسين المزاج.

 

شاشة نيوز

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