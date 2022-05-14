فوائد مذهلة لعلاج القولون العصبي

الوكيل الإخباري - العصفر هو أحد النباتات العشبية التي تمتلك الكثير من الفوائد والاستخدامات؛ حيث تُستخدم أزهاره في العديد من الصناعات، مثل الطب والطبخ، بوصفها نوعاً من أنواع التوابل، بينما يُستعمل الزيت المُسْتَخْرَج منه في الطهي.

حول فوائد العصفر للقولون العصبي تشير اختصاصية التغذية ميرنا الفتى إلى أن له دوراً جيداً في ترخية الأعصاب وتحفيز مستويات الهرمونات في الجسم؛ ما يساعد على التقليل من أعراض القولون العصبي، كما أنه يقضي على الغازات والانتفاخات المصاحبة للمرض. ويُعتبر العصفر جيداً لتحسين عملية الهضم والتخلص من السموم التي تُوجد بالجسم.

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