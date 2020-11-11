فوائد مذهلة لـ الفلفل الحار .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد مذاق الفلفل الحار من النكهات المميزة في الطعام، والتي يفضلها الكثير من الاشخاص مما يدفعهم لإضافته لأطباقهم المختلفة أو حتى لتناوله نيئًا، كما انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، ابرزها :

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- يساعد على مكافحة أمراض العيون التي قد تظهر مع التقدم بالعمر

- تحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا البشرة

- يساعد تناول الفلفل الأخضر الحار على خسارة الوزن الزائد عند تناوله

- يساعد على علاج الشقيقة

- مكافحة السرطان

- تقوية بصيلات الشعر وتحسين صحة الشعر بشكل عام.

- تحسين المزاج.

- تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات المختلفة.

- علاج نزلات البرد وتخفيف أعراضها

المصدر : المواطن

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