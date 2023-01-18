فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

الوكيل الإخباري-تعتبر العصائر الطبيعية من المشروبات الصحية للأطفال، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها، للتمتع بصحة جيدة ولكن ماذا يحدث إذا تم تناولها يوميًا؟

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في السطور التالية، نستعرض فوائد وأضرار شرب العصائر الطبيعية يوميًا للأطفال، وفقًا لموقع "WebMD".



فوائد تناول العصائر يوميًا للأطفال

1- غنية بالمغذيات

تتميز العصائر الطبيعية بمحتواها العالي من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وفيتامين أ والحديد والزنك، وهذا ما يجعلها من المشروبات المفيدة والصحية للأطفال.



2- الوقاية من الأمراض المزمنة

يصبح الأطفال أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة عند تناول العصائر الطبيعية يوميًا، لاحتوائها على مركبات نباتية، تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.



3- تعزيز صحة القلب

تلعب العصائر الطبيعية دورًا كبيرًا في وقاية الأطفال من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لقدرتها الكبيرة على ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية.



أضرار تناول العصائر يوميًا للأطفال

1- تفتقر للألياف

الأطفال الذين يتناولون الفواكه الطازجة تزداد لديهم البكتيريا الجيدة في الأمعاء، على عكس الأطفال المعتادين على شرب العصائر الطبيعية.



ويرجع السبب إلى احتواء الفواكه على مستويات مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تفتقدها العصائر الطبيعية.



وتساعد البكتيريا الجيدة في الأمعاء على تقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من الاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك والإسهال.



2- مرتفعة السكريات

يعاب على العصائر احتوائها على تركيزات عالية من السكريات، حيث يحتوي نصف كوب من عصير التفاح على 13 جرامًا من السكر و60 سعرة حرارية.



في المقابل، يحصل الطفل عند تناول نصف كوب من شرائح التفاح الطازج على 5.5 جرامًا من السكر و30 سعرة حرارية و1.5 جرام من الألياف.



وعند تناول الطفل عصير الفاكهة بشكل يومي، قد تهدده السكريات بالأضرار التالية:



- السمنة المفرطة، خاصةً حول الخصر.

- ارتفاع سكر الدم

- مشكلات في الكبد.

- ارتفاع خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

- تسوس الأسنان.



3- تفضيل الحلويات

اعتياد الطفل على شرب العصائر الطبيعية بشكل يومي يجعله أكثر تفضيلًا للأطعمة ذات المذاق الحلو، مما يدفعه إلى تناول الحلويات.



لذلك يجب على الأم استبدال العصائر بالماء والحليب.



كم كوب عصير مسموح للطفل في اليوم؟



أكدت الأكاديمية لطب الأطفال، أن الكمية المسموحة من العصائر الطبيعية في اليوم تختلف من طفل لآخر، حسب العمر، كما هو موضح فيما يلي:

- الأطفال الأقل من 12 شهرًا: ممنوعون من شرب العصير.

- الأطفال من 1 إلى 3 سنوات: أكثر من 88 ملليلترًا من العصير.

- الأطفال من 4 إلى 6 سنوات: أكثر من 177 ملليلتر من العصير.

- الأطفال من 7 إلى 18 عامًا: أكثر من 236 ملليلتر من العصير.



نصائح عند إعطاء العصائر للأطفال

- إعطاء الطفل العصير بعد إتمامه عامه الأول.

- يجب أن يكون العصير طبيعيًا بنسبة 100%.

- عدم إعطاء الطفل العصير في زجاجة أو كوب.

- تجنب تقديم العصير للطفل قبل النوم، لأنه تناول في هذا الوقت يسبب تسوس الأسنان.

- إبعاد العصير غير المبستر عن متناول الطفل، لأنه قد يحتوي على الميكروبات.

- عدم إعطاء العصير للطفل، إذا كان وزنه يزداد بسرعة أو يعاني من النحافة.

- تشجيع الطفل على تناول الفاكهة بدلًا من العصير.



الكونسلتو الطبي

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