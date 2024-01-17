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الأربعاء، 17-01-2024 02:55 م

ضعف المناعة من مؤشرات نقص الزنك

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الوكيل الإخباري - تشارك العناصر المعدنية الدقيقة في عدد كبير من التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم. لذلك فإن مستوى منظومة المناعة وسرعة عمليات التمثيل الغذائي تعتمد عليها.

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ووفقا للدكتور إيفانوف أخصائي أمراض القلب والتغذية ، الزنك هو أحد هذه العناصر المعدنية. فكيف يمكن معرفة نقصه وكيف يمكن تعويضه.

 

ويشير الطبيب إلى أن نقص الزنك من المشكلات الخطيرة، لأنه مسؤول عن العديد من العمليات الجارية في الجسم. فمثلا عندما يرتفع مستوى الزنك في الجسم، يعاني الشخص من الصداع والتقيؤ. وعلى العكس من ذلك، نقص مستواه يسبب مشكلات في الأمعاء والأظافر ونمو الشعر.

ويقول مشيرا إلى عواقب نقص الزنك: "من دون شك يؤدي هذا إلى ضعف منظومة المناعة".


ووفقا له، يمكن تعويض نقص الزنك في الجسم بتناول منتجات الألبان بما فيها المخمرة وبذور اليقطين وكبد الدجاج والشوكولاتة الداكنة المرة. فمثلا تحتوي 100 غرام من بذور اليقطين على كمية الزنك التي يحتاجها الجسم في اليوم. ونفس الشيء يمكن قوله عن كبد الدجاج.

 

 

روسيا اليوم 

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