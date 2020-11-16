في الشتاء.. أطعمة تحميك من الرشح

الوكيل الاخباري - مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو، يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلات صحية عديدة، من بينها الرشح، حيث هذه المشكلة التي تعد عرضا من أعراض الزكام قد تستمر لدى البعض طوال الطقس البارد، وآخرون تصيبهم مرة واحدة فقط.

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ولمواجهة هذه المشكلة، إليك قائمة بمأكولات ينصح بتناولها للوقاية من الرشح ومنها:



- الخضروات بمختلف ألوانها.

- الحمضيات.

- الأطعمة المخمّرة مثل اللبن والحليب وبعض الأجبان.

- الأسماك.

- المكسرات.

- الفطر.

- الكركم.

سبوتنيك

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