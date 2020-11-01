فوائد غير متوقعة لـ فاكهة الحرنكش

الوكيل الإخباري _ يعد الحرنكش من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص حيث انها تنتشر في فصل الشتاء ويحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات بالاضافة الى طعمها اللذيذ ، تعرف على ابرز فوائد الحرنكش :

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تعد مفيدة لمرضى السكري حيث انها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان ومنها الفركتوز، ما يساعد على التقليل من معدل السكر بالدم.



تساهم في التقليل من ضغط الدم المرتفع، إذ يحتوي على مواد كيميائية طبيعية منها الكاروتينات والبوليفينول التي لها دور في تنظيم ضغط الدم والسيطرة على ارتفاعه والتقليل من الكوليسترول الضار ما يحافظ أيضا على صحة القلب.



كما انها تساهم في تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي، ما يحمي الجسم.



يتضمن على نسبة عالية من فيتامين أ والكاروتينات التي تعد مهمة للحفاظ على صحة العين وحمايتها من التعرض إلى الأمراض المختلفة.



يتضمن الحرنكش على الفسفور والكالسيوم ما يساعد على الحفاظ على صحة العظام.



يساهم في التقليل من الوزن الزائد، إذ إنه قليل الدسم وقليل السعرات الحرارية .

المصدر : الامارات نيوز

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