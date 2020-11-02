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الإثنين، 02-11-2020 01:32 م

أطعمة تضر بصحة الأطفال في فصل الشتاء!

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الوكيل الاخباري - يجلب فصل الشتاء عادة بسبب ظروفه الجوية والبيئية مجموعة من الأمراض الشائعة والواسعة الانتشار، وخصوصا عند الأطفال.

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ونشر تقريرا صحيا أفاد بأن بعض الفيروسات تنتشر بشكل أوسع في الطقس البارد والجاف.


ولهذا السبب، يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل التهاب الحلق ونزلات البرد والإنفلونزا، والأمراض المعوية، والالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الحاد، والربو وحكة الجلد.


لذلك من المهم جدا إطعام الأطفال بشكل صحيح للحفاظ على نظام المناعة قوي لديهم ويكون قادرا على مكافحة العدوى والإصابة.


كما يجب الحرص على تضمين الفواكه والخضروات التي تعد مصدرا رائعا للفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تمنع وتساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.


وهناك أيضا بعض الأطعمة الغذائية التي يجب عليك تجنب تقديمها لأطفالك خلال فصل الشتاء لمنعهم من الإصابة بالمرض، وتشمل:


- الأطعمة السكرية:

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الجسم إلى انخفاض نسبة خلايا الدم البيضاء التي تحمي طفلك من الأمراض، وبالتالي فإن الكثير من السكر يمكن أن يعرض أجسام الأطفال للعدوى الفيروسية والبكتيرية.


- الأطعمة الغنية بالهيستامين:

من المعروف أن الهيستامين هو مادة كيميائية توجد في بعض خلايا الجسم والعديد من الأطعمة، ويساعد الجسم على محاربة الحساسية.
لكن تناول الأطعمة الغنية بالهيستامين خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط، مما قد يسبب صعوبة في بلع الطعام ومشاكل أخرى في الحلق، لذا يجب تجنب الأطعمة الغنية به للأطفال مثل البندورة والأفوكادو والباذنجان والفطر، والعديد من المواد الحافظة والأصباغ الصناعية المستخدمة في الأطعمة.


- منتجات اللحوم الحمراء:

تحتوي اللحوم الحمراء والبيض على الكثير من البروتينات التي تعزز إنتاج المخاط، والتي يمكن أن تكون مزعجة جدا لحلق الطفل في فصل الشتاء، لذا تكون الأسماك ولحوم الدواجن هي أفضل الخيارات.


- منتجات الألبان:

قد يتسبب البروتين الحيواني الموجود في منتجات الألبان في زيادة سماكة اللعاب والمخاط أيضا، مما يجعلها ضارة ومصدر إزعاج لطفلك خاصة عندما يعاني من الاحتقان، لذا ابتعد عن هذه المنتجات قدر الإمكان.

 

شاشة نيوز

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