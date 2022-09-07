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الأربعاء، 07-09-2022 10:15 ص

في دقائق.. تخلص من الصداع بدون مسكنات

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الوكيل الإخباري - مع زيادة التوتر اليومي، تزداد مشكلة الصداع، وبالتحديد الصداع النصفي، لكن بدلاً من تناول الكثير من المسكنات أو الجرعات العالية من الكافيين، يمكنكِ الاعتماد على بدائل طبيعية أكثر، وهي الزيوت الأساسية للصداع! 

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والزيوت الأساسية هي المستخلصات المركزة من النباتات المفيدة لصحتنا، وتلتقط جوهر هذه النباتات من عطورها إلى فوائدها الصحية، أحد أفضل استخدامات الزيوت الأساسية، وهو تخفيف الصداع، حيث يمكن أن يكون استنشاق الزيوت العطرية هو الحل الذي تحتاجينه؛ إذا كنتِ تعانين صداعاً نصفياً شديداً أو صداعاً.

 

في ما يلي، 5 زيوت أساسية للصداع: 

 

1 . زيت اللافندر
زيت اللافندر يمكنه علاج مجموعة واسعة من الأمراض، بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات، وتوضح الدراسة فاعلية هذه الرائحة المهدئة عندما تقترن بالتدليك، أو الضغط الخفيف لتقليل التوتر، ما قد يساهم في شد عضلات الظهر والرقبة، وبالتالي يكون اللافندر مفيداً في علاج الصداع النصفي بالتحديد.


2 . زيت النعناع
يتم الحصول على زيت النعناع من نبات النعناع، ويمكن للمنثول الموجود في زيت النعناع أن يساعد في تخفيف التوتر المرتبط بالصداع وعدم الراحة، وكذلك يجعلكِ تشعرين بالهدوء والاسترخاء بشكل عام، وقد يساعد زيت النعناع في تنظيف الجيوب الأنفية وتقليل الأعراض، إذا كنتِ تعانين الصداع الناجم عن الحساسية أو الاحتقان. 


3 . زيت الليمون
يمكن لهذا الزيت، المستخرج من قشور الليمون، أن يفعل المعجزات لمشاكل الصداع النصفي، عندما يعاني شخص نوعاً من التوتر أو الصداع، لكنه يريد أن يكون مستيقظاً، ويمكن استخدام زيت الليمون لتحسين معنوياته، وكذلك لإثارة حالة ذهنية هادئة.


4 . زيت البابونج
ربما تكونين قد سمعتِ عن علاقة شاي البابونج بالاسترخاء، لذلك من المنطقي أنه يمكن استخدام الزيت بنفس الطريقة، نتيجة لقدرته على إرخاء العضلات، ويمكن أن يساعد البابونج في تخفيف التوتر المرتبط بالصداع، ويحتوي البابونج الروماني، أيضاً، على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق.


5 . زيت إكليل الجبل
الخصائص المحفزة لزيت إكليل الجبل قد تكون مفيدة لصداع الرأس، لأنه يُعتقد أنه يساعد في تخفيف الألم، ويمكنكِ وضع هذه الزيوت على بشرتكِ، أو استخدامها كمستنشق، أو إضافتها إلى حمامكِ اليومي، للاستمتاع بفوائدها.

 

زهرة الخليج 

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