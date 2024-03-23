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السبت، 23-03-2024 09:17 ص

في رمضان.. 7 عصائر طبيعية تمنع انسداد القلب والجلطات

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الوكيل الإخباري - تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحالات مرضية خطيرة تهدد الحياة، ويمكن الوقاية من هذه المشكلات خلال شهر رمضان عن طريق تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي المتبع.

عصائر تمنع تكون جلطات القلب

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1- عصير الرمان
يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتخفض ضغط الدم، و قد يساعد في منع تكون جلطات الدم.


2- عصير التوت البري
يحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد التي تحسن صحة القلب، وله خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


3- عصير البرتقال
غني بفيتامين C والبوتاسيوم، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.


4- عصير الجزر
يحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب من التلف، ويحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب بشكل عام.


5- عصير الشمندر
يعتبر مفيدًا لتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة مستويات الأكسجين في الخلايا، ويساهم بتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.


6- عصير الطماطم
عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب.
ويحتوي على فيتامينات C وE وحديد ومغنيسيوم وبوتاسيوم، وهي عناصر يحتاجها جسمك للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد من الجسم.
الطماطم أيضًا مصدر لليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية الشرايين ويقلل من نسبة الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

7- عصائر الخضار
بالنسبة لعصائر الخضار، يُعتبر خلط الخضروات الخضراء الصحية مع الفواكه والمحليات الطبيعية خيارًا رائعًا لأولئك الذين يحتاجون إلى تناول الخضروات ولكنهم لا يحبون طعمها.
ويمكن مزج الخضروات مثل السبانخ أو اللفت مع الفواكه مثل التفاح أو البرتقال، ويُعتبر كلاهما من الأطعمة الفائقة لصحة القلب بفضل المستويات العالية من الكالسيوم والحديد، مما يقلل الالتهابات.

 

الكونسلتو 

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