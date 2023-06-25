في عيد الأضحى.. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول بالدم

الوكيل الإخباري- بعد تناول كميات كبيرة من اللحوم في عيد الأضحى قد يصاب بعض الأشخاص بارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم ومن ثم زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



نستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تخفض الكوليسترول بعد الإفراط في تناول اللحوم، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".



مشروبات تخفض الكوليسترول

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1-الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى وجود مستويات كافية من الكافيين المعروفة بقدرتها العالية في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الجيد منه.



2-حليب الصويا

يعرف فول الصويا بقدرته الهائلة في احتوائه على كمية منخفضة من الدهون المشبعة ومن ثم احتواء حليب الصويا على نفس العناصر مما يجعله رائع في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يساعد في السيطرة على أمراض القلب، حيث يفضل تناوله بعد تناول الوجبات الدسمة للحصول على أفضل النتائج.



3-عصير التوت

يتميز التوت باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف وكلاهما، يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد، حيث يفضل تناول عصير التوت بعد تناول أي وجبات دسمة، وذلك لحماية الجسم من أي مضاعفات.



4-المشروبات الغنية بالكاكاو

الكاكاو من المكونات الرئيسية في الشوكولاتة الداكنة فهي تحتوي على مضادات أكسدة بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي تحسين مستويات الكوليسترول الجيد، لذلك يجب أن يحرص الأشخاص على تناول المشروبات والأطعمة الغنية بالكاكاو خلال أيام العيد بهدف الحماية من مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار.



5-عصائر الحمضيات

تساعد عصائر الحمضيات بما في ذلك الليمون والبرتقال والجريب فروت في السيطرة على مستويات الكوليسترول الضار، وذلك لاحتوائها على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، حيث يفضل تناولها بجانب الأطعمة في عيد الأضحى أو بعد الوجبات.

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