الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

23 فائزا بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية

تقرير: ازدياد جرائم المخدرات في الأردن خلال الـ10 سنوات الماضية

مقتل شخصين بتحطم طائرة خفيفة في مقاطعة موسكو

نقابة المحامين: العطلة القضائية من 16 تموز وحتى 31 آب

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

واشنطن تعلّق دعم المشاريع في مستوطنات الضفة الغربية

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

ضمن حملة العيد ..البر والإحسان تقدم مساعدات لـ 1500 أسرة

وكلاء السيارات: إلزام التجار بتقديم كفالة خطية يصب في مصلحة المستهلك مباشرة

الأحد، 25-06-2023 02:17 م

في عيد الأضحى.. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول بالدم

أعراض-ارتفاع-الكولسترول


الوكيل الإخباري- بعد تناول كميات كبيرة من اللحوم في عيد الأضحى قد يصاب بعض الأشخاص بارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم ومن ثم زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نستعرض في التقرير التالي أبرز المشروبات التي تخفض الكوليسترول بعد الإفراط في تناول اللحوم، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

مشروبات تخفض الكوليسترول

اضافة اعلان


1-الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من مضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى وجود مستويات كافية من الكافيين المعروفة بقدرتها العالية في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الجيد منه.

2-حليب الصويا
يعرف فول الصويا بقدرته الهائلة في احتوائه على كمية منخفضة من الدهون المشبعة ومن ثم احتواء حليب الصويا على نفس العناصر مما يجعله رائع في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يساعد في السيطرة على أمراض القلب، حيث يفضل تناوله بعد تناول الوجبات الدسمة للحصول على أفضل النتائج.

3-عصير التوت
يتميز التوت باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف وكلاهما، يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد، حيث يفضل تناول عصير التوت بعد تناول أي وجبات دسمة، وذلك لحماية الجسم من أي مضاعفات.

4-المشروبات الغنية بالكاكاو
الكاكاو من المكونات الرئيسية في الشوكولاتة الداكنة فهي تحتوي على مضادات أكسدة بما في ذلك الفلافونويد، وبالتالي تحسين مستويات الكوليسترول الجيد، لذلك يجب أن يحرص الأشخاص على تناول المشروبات والأطعمة الغنية بالكاكاو خلال أيام العيد بهدف الحماية من مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار.

5-عصائر الحمضيات
تساعد عصائر الحمضيات بما في ذلك الليمون والبرتقال والجريب فروت في السيطرة على مستويات الكوليسترول الضار، وذلك لاحتوائها على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، حيث يفضل تناولها بجانب الأطعمة في عيد الأضحى أو بعد الوجبات.

 

الكونسلتو الطبي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
130_barabic

ما هي المشروبات متساوية التوتر؟

التدخين

طبيب يكشف مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن !

BrazilWaronJunkFood

خبراء : لا تفرط في تناول الشيبس والفشار لهذا السبب !

treatment-of-food-poisoning-at-home

3 اعراض تكشف الاصابة بالتسمم الغذائي

image (1)

دراسة جديدة تقدم بشرى سارة لمرضى السكري

smoothiemix

دراسة : عصائر الفاكهة الطبيعية تقلل المخاطر على القلب

أخبار متعلقة
888

نصائح في عيد الأضحى.. هكذا تتناول اللحوم

2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

133-195442-tips-reduce-high-cholesterol_700x400

خبير تغذية يحدد الأطعمة التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول

bigstock--157064345_154796

هل يرفع الكافيين مستويات الكوليسترول في الجسم؟

2022_2_20_17_55_59_397

كيف تشير آلام القدم الى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ؟

زيت-القلي

دراسة تحذر : هذا النوع من الزيوت يرفع مستوى الكولسترول