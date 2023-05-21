في هذه الحالة يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى جلطة دماغية فجائية!

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة نينو سوسيليا رئيس قسم أمراض القلب في معهد البحوث السريرية بمقاطعة موسكو، أن ارتفاع مستوى ضغط الدم يمكن أن يظهر في سن مبكرة أيضا.

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وتشير الخبيرة، إلى أن واحدا من كل ستة أشخاص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، ولكنهم لا يعلمون بذلك. لهذا السبب يطلق على هذا المرض اسم "القاتل الصامت"، حيث عند عدم وجود الأعراض يمكن أن تحدث جلطة دماغية فجائية.



وتصف الخبيرة الرأي القائل بأن كبار السن فقط يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم بالرهيب. لأن المرض يمكن أن يشخص حتى لدى الأطفال. لذلك تؤكد على أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياسية.



وتشير إلى أن الشعور بحالة صحية جيدة لا يضمن عدم ارتفاع مستوى ضغط الدم.



وتؤكد على أن الوهم الشائع بعدم تناول الأدوية عند تطبيع مستوى ضغط الدم، أمر خطير. بالطبع يمكن التخلي عن الأدوية ولكن بعد أيام سيعود ضغط الدم إلى الارتفاع. لذلك يجب تناول هذه الأدوية مدى الحياة للسيطرة على مستواه الطبيعي.



وتنصح الدكتورة بالاهتمام بالنظام الغذائي، ولا حاجة للتخلي تماما عن استهلاك الملح، بل يجب استهلاك كمية مثالية منه هي 4-5 غرام في اليوم.

روسيا اليوم