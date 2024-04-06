قبل العيد- 4 نصائح ضرورية عند تناول الكعك

الوكيل الإخباري - تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، الذي يشتهر بمجموعة متنوعة من الحلويات اللذيذ، مثل الكعك والبيتي فور والغريبة والبسكويت.



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نصائح عند تناول حلويات العيد



1- عدم الإفراط في حلويات العيد

من الضروري الانتباه جيدًا للكمية المستهلكة من حلويات العيد، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى زيادة الوزن والإضرار بصحة الجهاز الهضمي.

لذلك يجب تناول 1 - 2 قطعة فقط من حلويات العيد أو استبدالها بالفواكه الطازجة أو المجففة.



2- شرب الماء

يمكن السيطرة على الشهية المفتوحة تجاه حلويات العيد بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأنه يجعل المعدة ممتلئة، مما يقلل من الشعور بالجوع.

ويساعد شرب الماء أيضًا على تحسين عملية هضم حلويات العيد دون الإصابة بالإمساك والانتفاخ، وتخليص الجسم من سكرياتها عبر البول.



3- تناول حلويات العيد الصحية

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية، مثل السمن البلدي أو الزبدة، أفضل من الحلوى المحضرة بالزيوت النباتية المهدرجة.

علاوة على ذلك، يستحسن تناول كعك العيد الخالي من الإضافات، مثل العجوة والملبن والسكر البودرة.



4- الحفاظ على نشاط الجسم

لا بد من ممارسة التمارين الرياضية خلال أيام عيد الفطر، مثل المشي أو الجري أو السباحة، لأن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، مثل الحلويات، دون الحفاظ على نشاط الجسم يؤدي إلى زيادة الوزن.

الكونسلتو

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