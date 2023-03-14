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الثلاثاء، 14-03-2023 10:38 ص

قبل رمضان .. مشروب يساعدك في التغلب على ادمان القهوة

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الوكيل الإخباري- يعاني عشاق القهوة من أعراضٍ مزعجة خلال فترة الصيام في شهر رمضان المبارك، لعدم حصول الجسم على الجرعة المعتادة من الكافيين صباحًا، مما يؤدي إلى تقلب المزاج والصداع وضعف التركيز والعصبية.

بالتالي، يجب على محبي القهوة التدرب على تقليل الكمية المستهلكة منها يوميًا قبل رمضان بعدة أيام، أو استبدالها بمشروب يحتوي على نسبة أقل من الكافيين.

ويعد الشاي الأخضر من أبرز المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجرعة أقل من القهوة، فهل يمكن الاعتماد عليه قبل حلول الشهر الكريم، لتجنب أعراض انسحاب الكافيين أثناء الصيام.

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نسبة الكافيين في الشاي الأخضر والقهوة
يحتوي كوب متوسط من القهوة على 80 - 100 ملليجرامًا من الكافيين، بينما الشاي الأخضر يوفر للجسم ما بين 40 و50 ملليجرامًا عند استهلاكه بنفس الكمية.


وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يكفي لـ:


- إمداد الجسم بالطاقة.
- الشعور باليقظة.
- تعزيز وظائف المخ.
- تحسين المزاج.
- تقوية الجهاز المناعي.
- رفع معدل الأيض بالجسم.
- خفض الكوليسترول الضار في الدم.
- تعزيز حاسة الإبصار.
- الحد من الإصابة بتسوس الأسنان.


وعليه، يساهم الاعتماد على الشاي الأخضر بدلًا من القهوة قبل رمضان في الاعتياد على قلة الكافيين في الجسم أثناء الصيام، ومن ثم انخفاض حدة أعراض انسحابه.


الكونسلتو الطبي

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