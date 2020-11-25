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الأربعاء، 25-11-2020 01:53 م

قشر الرمان يحارب كورونا

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الوكيل الإخباري _ يعد الرمان من الفواكه التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة ، كما انها تدخل في العلاجات الطبيعية للعديد من الأمراض الجلدية، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمعادن والألياف والفيتامينات A و C و E وحمض الفوليك.

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ولا تقتصر فوائده على الثمرة فقط بل القشور ايظا ، والتي تعمل على محاربة فيروس الإنفلونزا وعدد من الفيروسات الأخرى، وقد كشف باحثين من جامعة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك بكلية علم العقاقير تحديداً، عن دور قشور الرمان في محاربة فيروس «سارس كوف 2».


وقد اشار الباحثين الى أنها تحتوي على بوليفينولات البونيكالاغين والبونيكالين التي تتمتع بقدرة هائلة على التفاعل مع أهداف بروتينية محددة، والتمكن من منع دخول الفيروس إلى الخلايا المضيفة.


وكتب الباحثون في الدراسة التي تولى الإشراف عليها الدكتورة ريليا سوروتشيتش: يعتبر البونيكالاغين والبونيكالين مرشحين واعدين لإجراء المزيد من الدراسات المخبرية المتعلقة بمحاربة «كورونا».

 

المصدر : البيان 

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