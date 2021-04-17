السبت 17-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المفرق.. اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أردوغان يشارك عناصر الشرطة التركية إفطارهم

السماح لصهاريج المياه الخاصة التنقل في أوقات الحظر

مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون معمرة في بيت فجار جنوب بيت لحم

غزة: 1318 اصابة جديدة بكورونا

الأرصاد تحدد موعد ذروة الكتلة الحارة

حملة شعبية لمقاطعة الدجاج واجتماع حكومي غدا

60 شخصا خالفوا قرار الحظر الشامل في الزرقاء

خطة مرورية لتخفيف الازدحامات في معان

السبت، 17-04-2021 02:15 م

قلبك قد يكون في خطر حال افتقارك لهذا الفيتامين

p3_ChestPain_HL1805_gi882950070


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة من المملكة العربية السعودية أن نقص فيتامين معين يرتبط بمشاكل في القلب.

اضافة اعلان

وأجرى باحثون من المملكة العربية السعودية دراسة على 360 مريضا من مرضى القلب، ونشروا نتائجهم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في المجلة الدولية للطب الوقائي، والتي بينت أن أكثر من 40% من المشاركين يعانون من نقص فيتامين "د" ونحو 28% لديهم قصور في نفس الفيتامين، بينما كان 31% فقط من المرضى لديهم مستويات طبيعية من فيتامين "د".

وبعد تعديلهم العوامل الأخرى، خلص الباحثون إلى أن نقص فيتامين "د" وقصوره مرتبطان بأمراض القلب الإقفارية، وارتفاع السكر في الدم، وارتفاع شحوم الدم، فضلا عن أن مرضى القلب أكثر عرضة مرتين للإصابة بنقص فيتامين "د".

كما وجد الباحثون في الدراسة السعودية أن النساء المصابات بأمراض القلب فوق سن الستين هن الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "د".


وينتج الجسم عادة فيتامين "د" من تلقاء نفسه من خلال التعرض لأشعة الشمس، ولكن هناك بعض العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض مستوياته، ووفقا للخبراء في جامعة جونز هوبكنز، فإن السمنة عامل خطر رئيسي لانخفاض مستويات فيتامين "د" لأن الخلايا الدهنية تمتص هذا الفيتامين وتمنعه من الدوران في مجرى الدم.


وتميل النساء والأشخاص ذوي البشرة الداكنة أيضا إلى انخفاض مستويات فيتامين "د"، وكذلك الأفراد الأكبر سنا لكونهم يمتصون كمية أقل من الفيتامين من نظامهم الغذائي وينتجون كميات أقل منه في بشرتهم.


وبحسب عيادة كليفلاند، فإذا كنت تعاني من نقص فيتامين "د"، فقد تعاني من التعب أو آلام العظام أو تغيرات المزاج أو ضعف العضلات أو آلام العضلات أو تقلصاتها.


لكن تحذر دراسة نشرت في دورية "جاما كارديولوجي"، في عام 2019، إنه ما لم يكن لديك نقص في فيتامين "د"، فلا داعي لتزويد جسمك به، إذ أكدت أن تناول كميات كبيرة من مكملات الفيتامين يمكن أن يسبب مشاكل صحية في حد ذاته.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
O6vMCSodgDkLydjdik0BjIRXbU6jke2x4OhjlTUy

طبيبة مصرية تحذر.. العرقسوس خطر لهؤلاء الأشخاص

bed-night-drinking-water-thirsty-1200x628-facebook-1200x628

منها السكري.. مشاكل صحية تسبب العطش طوال الوقت

fruit-salad-background-fresh-summer-1108171

غنية بالفيتامينات.. 5 أطعمة منعشة تبرد الجسد في الصيف

RAMADAN_WEEK_2_FEATURE

كيف تحسن صحة جهازك الهضمي في رمضان؟

شوكلاة

هل يمكن أن يساعدك تناول الشوكولاتة على إنقاص وزنك؟

عجوز

امرأة سبعينية تستعيد صوتها بفضل تقنية جديدة في اسكتلندا

أخبار متعلقة
9de05213-6796-4b11-81fd-b32cdfd57c34-118-850x541

طبيب روسي يوضح الصلة بين زيادة الوزن وأمراض القلب

صداع

5 خطوات لتجنب الصداع خلال رمضان

686914

للوقاية من أمراض القلب.. أضف هذه المادة إلى نظامك الغذائي

47-103616-causes-symptoms-atherosclerosis-4

الكشف عن الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين

iStock_12932958

التكاسل عن غسل الأسنان.. دراسة تكشف 'عواقب وخيمة'

الأسبرين

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات