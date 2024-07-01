كبار السن أكثر عُرضة لنقص السوائل في الجسم

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية إن كبار السن أكثر عُرضة للإصابة بنقص السوائل في الجسم خلال فصل الصيف، نظرًا لتراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر.

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الجفاف

وأوضحت الجمعية أن نقص السوائل في الجسم يرفع خطر إصابة كبار السن بالجفاف، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التغيرات الطارئة على البول مثل قلة كمية البول وتغير لونه إلى اللون الأصفر الداكن، وكذلك انخفاض الوزن.

وتشمل أعراض الإصابة بالجفاف أيضًا جفاف الجلد وجفاف الفم وتشقق الشفاه والتشنجات العضلية والصداع والغثيان واتجاه العيون للداخل.



انخفاض ضغط الدم

كما أن نقص السوائل في الجسم يمكن أن يزيد من مفعول بعض الأدوية مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم وحاصرات بيتا، التي يتناولها العديد من مرضى الأوعية الدموية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال أعراض مثل الدوار والتعب والضعف والهزال.



وقد يصبح الأمر أكثر خطورة عند تناول أدوية مدرة للبول أيضًا. ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي لكبار السن شرب السوائل على نحو كافٍ على مدار اليوم، بمعدل لا يقل عن لتر ونصف، ولعدم النسيان، ينبغي شرب كوب من الماء كل ساعة، ويُعد الماء والشاي غير المحلى والعصائر المخففة أفضل المشروبات.



ومن المفيد أيضًا تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار. ومن المهم أيضًا القيام بوزن الجسم يوميًا ومراقبة البول، وذلك لملاحظة أية تغيرات طارئة في الوقت المناسب.



