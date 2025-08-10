الدفاع السورية تصدر توضيحا حول مشاهد "تحركات الجيش الجديدة"

وجاء في بيان الوزارة: "تناقلت بعض منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإحدى تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، وجرى تداولها على أنها تحركات عسكرية جديدة".
وأكدت أن ما تم تداوله على عدد من وسائل الإعلام بهذا الخصوص "غير دقيق ولا يعكس الواقع".
وجددت دعوتها لكافة وسائل الإعلام إلى اعتماد أعلى درجات التحري والتدقيق قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بجهات رسمية،
وأشارت الإدارة إلى أن قنوات التواصل المعتمدة مع الجهات المختصة متاحة ومعروفة للجميع.
وتداولت وسائل إعلامية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعية في وقت سابق من اليوم مشاهد قيل إنها "لتنفيذ الجيش العربي السوري انتشارا مكثفا على محاور ريف حلب الشرقي، وسط مؤشرات على استعدادات ميدانية متقدمة".
روسيا اليوم
