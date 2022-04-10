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الأحد، 10-04-2022 01:32 م

كثرة السوائل لا تحميك من العطش خلال الصيام

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الوكيل الإخباري - يعتقد الكثير من الناس أن شرب الماء بكثرة قبل الصيام يحمي الجسم من العطش طوال نهار رمضان، ما يجعلهم يكثرون من الماء على وجبة السحور.

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لكن خبراء التغذية حذروا من أن شرب الماء بكثرة على السحور يزيد عمل الكلى للتخلص من الماء، ويزيد الرغبة في التبول، وبالتالي يسبب العطش بالنهار.


ونصح الخبراء بتناول الفاكهة الغنية بالماء على السحور كبديل، كالبطيخ والشمام والعنب والتفاح، والتي تعمل على إفراز الماء بشكل تدريجي في الجسم خلال فترة الصوم، كما أكدوا على ضرورة توزيع شرب الماء على الفترة الممتدة ما بين الإفطار والسحور، وليس تركيزها خلال وجبة السحور.

 

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