الأحد 10-04-2022
الوكيل الاخباري

الإفتاء: تصوير ونشر مساعدات الأيتام والفقراء لا يجوز

" بالسلامة سيدنا " يتصدر تويتر في المملكة

أسعار الذهب محليا

التضخم في المدن المصرية يرتفع إلى 10.5% في مارس

فرنسا: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان

استئناف الرحلات البحرية بين إيران والكويت

مركز غاماليا يعلن عن وجود جهاز اختبار المناعة بعد تعاطي اللقاح الأنفي

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم الأحد

السير: 245 حادثا وقع في عمان خلال 24 ساعة الماضية

فورين بوليسي: هذه قصة هبوط الروبل الروسي وصعوده

الأحد، 10-04-2022 09:01 ص

أطعمة تسبب العطش خلال الصيام

ز


الوكيل الإخباري - توجد بعض الأطعمة يؤدي تناولها للعطش الشديد، وذلك حسب ما ذكره موقع «goodyfeed» وجاءت كما يلي.

اضافة اعلان


الطعام المالح أو المخللات

يؤدي اختلال مستويات الصوديوم في جسمك إلى الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب الأطعمة المالحة أو عالية التوابل، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا.


مشروبات تحتوي على الكافيين


المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأخضر ومشروبات الطاقة وغيرها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، تؤدي إلى الأرق والقلق ، فهذه المشروبات لا توفر الترطيب اللازم للجسم وتسبب العطش طوال اليوم لذلك عليك تجنبها. 


الكربوهيدرات 


هذه الأطعمة مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والحبوب توفر الإشباع لمدة ثلاث إلى أربع ساعات فقط، وهي منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية، كما أنها تسبب العطش لذلك يجب الحد منها.


الأطعمة المقلية


يجب تجنب الأطعمة الزيتية والمقلية، مثل اللحم البقري المقلي والسمبوسة والمعجنات وما إلى ذلك، أو على الأقل التقليل منها لأنها محملة بالدهون وتخزينها في الجسم كأنسجة دهنية، وتسبب العطش، وتناول الأطعمة الدهنية بعد ساعات طويلة من الصيام يسبب الحموضة وعسر الهضم، لذلك عليك تجنبها، خاصة فى وجبة السحور لأنها تحتاج إلى تناول الكثير من الماء، وتسبب العطش. 


المشروبات الغازية


تجنب شرب المشروبات المعالجة والمشروبات الغازية التي عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن يسبب الانتفاخ والغازات، مما يؤدي إلى عسر الهضم. 


 الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر


يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الحلويات والشوكولاتة لأنها تحتوي على قيمة غذائية قليلة جدًا وغنية بالسعرات الحرارية، تساهم في زيادة الوزن ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا تم تناولها كل يوم، وتسبب العطش أثناء الصوم.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ضيق

لماذا يشعر البعض بضيق التنفس بعد الأكل؟

ففف

تحذير من الإفطار الكامل بعد أذان المغرب في رمضان

رمضان 3

هل القيء يفسد الصيام؟

عنب

العنب فاكهة تدعم صحة الجسم - تفاصيل

2752581-1125675302

أخطاء تعرض طفلك للإصابة بالجفاف في شهر رمضان

637529728085165699-iStock-657356136-1200x675

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت البيض النيء؟

أخبار متعلقة
62136-فوائد-شمع-العسل

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ يساعدك العسل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻡ

عطش

الشعور بالعطش المستمر دليل الإصابة بمرض قاتل

feeling_hungry

نصائح لتجنب الجوع والعطش خلال شهر رمضان

1647356536blobid0

إدمان السكريات.. إليكم بعض الطرق لعلاج هذه المشكلة

sander-dalhuisen-nA6Xhnq2Od8-unsplash-scaled

5 نصائح "ذهبية" تبقي الجسم بعيدا عن مرض السكري