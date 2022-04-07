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الخميس، 07-04-2022 11:37 ص

بعد أيام من الصيام.. هذا ما يحدث للجسم

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الوكيل الإخباري - هل تعلم أن الصيام ينقي الجسم من الشوائب والسموم المتراكمة داخله ، نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، وأضاف أن للصيام العديد من الفوائد الصحية التي يجب التعرف عليها، للإستفادة منها.

أكد التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في التحكم بنسبة السكر في الدم، والحد من مقاومة الإنسولين، حيث يقوم الجلوكوز بالوصول إلى خلايا الجسم من الدم، كما أن الصيام يقلل من فرص الإصابة بالتهابات في الجسم وخاصة في حالة تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

وأضاف التقرير، أن الصيام له العديد من الفوائد الصحية على القلب، فتناوله يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب، والحد من الإصابة بأي مضاعفات مرتبطة به، لأنه يساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم، ونسبة الكولسترول والدهون الثلاثية.

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كما أشار التقرير، أن الصيام يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، ويجعلك أكثر تركيز ونشاط وحيوية، وزيادة الإدراك، كما أن الصيام يعد فعال في التخلص من الوزن الزائد، حيث أنه يساهم بشكل ملحوظ في هذا الأمر وخاصة  إذا كنت تهتم بتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

وأخيرا، الصيام يساهم بشكل كبير في تطهير وتنظيف الجسم من السموم، وأيضا يعمل على تجديد خلايا الجسم.

 

لبنان 24 

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