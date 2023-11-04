كثرة الملح ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة بريطانية أن استخدام الملح بكثرة، يلعب دوراً في زيادة الالتهابات والسمنة التي تؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2.



وقال الدكتور لو تشي، الباحث الرئيسي من جامعة تولين: "نحن نعلم بالفعل أن الحد من الملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ولكن هذه الدراسة تظهر أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 أيضاً".

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وتابعت الدراسة بيانات أكثر من 400 ألف شخص بالغ مسجلين في البنك الحيوي في المملكة المتحدة حول تناولهم للملح، على مدار ما يقرب من 12 عاماً، شهدت تطور أكثر من 13 ألف إصابة بالسكري.



ووفق "هيلث داي"، تبين أن الذين أضافوا الملح أثناء تناول الطعام على المائدة "أحياناً" أو "عادة" أو "دائماً"، زاد لديهم خطر الإصابة بالسكري بنسبة 13% و20% و39%، على التوالي.



ودعت نتائج الدراسة إلى التخلص من عادة إضافة الملح إلى الطعام على المائدة، خاصة للمعرضين لخطر الإصابة بالسكري، وحثّت نتائج الدراسة على مراقبة كمية الملح في الطعام، وعدم الإفراط في تناوله للوقاية من السكري.

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