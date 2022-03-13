كم فنجان قهوة ينبغي أن تشرب في اليوم لتجنب آثارها السلبية؟

الوكيل الاخباري - تعرف القهوة بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يُستهلك حوالي ملياري كوب يوميا.

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لكن كم فنجانا يجب أن تشرب في اليوم؟. في حين ربطت القهوة بعدد من الفوائد، فإن الإفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية.



ويفكر معظمنا في الكافيين بمجرد أن نفكر في القهوة، لكن له عددا من الفوائد الصحية الكبيرة بصرف النظر عن قدرته على جعلنا نشعر بمزيد من اليقظة، وفقا لصوفي ميدلين، استشارية التغذية ومديرة CityDietitians.

وأوضحت: "لدى النساء على وجه الخصوص، تبين أن متوسط تناول القهوة يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب".



ويعتقد أن القهوة لها تأثير إيجابي على صحة دماغنا. وتابعت ميدلين: "ربطت القهوة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون، على الرغم من أن الدراسات لا تزال جارية.

ليس من المستغرب أن يساهم متوسط تناول القهوة أيضا بشكل إيجابي في مستويات الطاقة، ما يمنحنا طاقة قبل التمرين".

ولتناول القهوة مخاطر مرتبطة به، على الرغم من أن هذا يميل إلى أن يكون فقط في مجموعات معينة أو عندما يتم استهلاكها بشكل مفرط.



وقالت ميدلين: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذعر، يمكن أن يؤدي تناول الكافيين المتوسط إلى المرتفع إلى تفاقم الأعراض الموجودة. المجموعة الأخرى المعرضة للخطر هي النساء الحوامل حيث ربط تناول كميات كبيرة من الكافيين بمضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الولادة.

والاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أنماط نومنا ويجعل من الصعب علينا ليس فقط أن نغفو بل نحافظ على جودة عالية من النوم طوال الليل".



-إذن كم يجب أن تشرب في اليوم؟

يتمثل الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين في زهاء 300-400 مغم، متوسط كوب القهوة يحتوي على ما بين 80-100 مغم من الكافيين.



وهذا يعني أن حوالي ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة في اليوم كحد أقصى ضمن الحد الآمن.



لكن ميدلين حذرت: "يمكنك أيضا تناول الكافيين من مصادر أخرى قد لا تكون على دراية بها، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر. وبشكل عام، ربط تناول ما يزيد عن 600 ملغ بآثار صحية سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج".



-متى يمكن أن تؤثر القهوة سلبا على صحتك؟

قالت ميدلين إذا شعرت أنك تشرب الكثير من القهوة، فقد تكون عانيت من أعراض مثل الصداع والتهيج وآلام الصدر وصعوبة النوم. وكل شخص مختلف، وقد تجد أنه حتى الكميات المنخفضة من القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعطيك مثل هذه الأعراض، أو قد تكون قادرا على تحمل كمية أكبر.



وإذا كنت ترغب في تقليل تناول القهوة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك ببطء وعلى مراحل. ويمكنك اختيار القهوة منزوعة الكافيين في كثير من الأحيان، أو استبدال القهوة بمشروب آخر منخفض الكافيين، أو تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم.



وبالنسبة لمعظمنا، فإن شرب القهوة في الصباح حتى منتصف الظهيرة سيكون له أقوى التأثيرات المقصودة (مثل اليقظة).



وهذا لأن دورات هرمون الكورتيزول تصل إلى ذروتها وتنخفض في أوقات معينة من اليوم، ويُعتقد أنه من الأفضل شرب القهوة عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك منخفضة.



وقالت ميدلين إن القهوة المخمرة الساخنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من القهوة الباردة، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين في المتوسط. والقهوة منزوعة الكافيين هي خيار شائع أيضا، فهي تقدم فوائد صحية متشابهة جدا على الرغم من أنها تحتوي عادة على كميات ضئيلة من الكافيين.





المصدر : روسيا اليوم

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