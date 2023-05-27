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السبت، 27-05-2023 03:40 م

كم كوباً من القهوة يجب أن تشرب في اليوم؟

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الوكيل الإخباري- على الرغم من الفوائد العديدة للقهوة إلا أن الإفراط في شربها قد يمثل مخاطر صحية؛ لذا تُثار تساؤلات عدة بشأن كم فنجانًا يجب أن تشرب في اليوم؟

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فالقهوة تُعرف بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم؛ حيث يستهلك البشر حول العالم نحو ملياريْ كوب يوميًّا، وفقا لموقع البيان الاماراتي.


فبمجرد أن نفكر في القهوة، يفكر معظمنا في الكافيين الذي له عدد من الفوائد الصحية الكبيرة؛ بصرف النظر عن قدرته على جعلنا نشعر بمزيد من اليقظة؛ وفقًا لاستشارية التغذية ومديرة "سيتي ديتاتيانز" صوفي ميدلين.


وأوضحت: "لدى النساء على وجه الخصوص، تَبَيّن أن متوسط تناول القهوة يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب".


وأضافت أن "القهوة لها تأثير إيجابي على صحة الدماغ؛ حيث ربطت دراسات عدة بين القهوة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض ألزهايمر وباركنسون".


3 إلى 4 فناجين

وأشارت "ميدلين" إلى أن "الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصي بها من الكافيين يتمثل في زهاء 300- 400 مغم، (متوسط كوب القهوة يحتوي على ما بين 80- 100 مغم من الكافيين)، وهذا يعني أن حوالى 3 إلى 4 فناجين من القهوة في اليوم، هو الحد الأقصى ضمن الحد الآمن"؛ وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


لكنها حذّرت: "يمكنك أيضًا تناول الكافيين من مصادر أخرى قد لا تكون على دراية بها، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر. وبشكل عام، رُبِط تناول ما يزيد على 600 ملغ بآثار صحية سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج".


وقالت "ميدلين": "إذا شعرتَ أنك تشرب الكثير من القهوة، فربما تكون قد عانيت من أعراض مثل الصداع والتهيج وآلام الصدر وصعوبة النوم".


وإذا كنت ترغب في تقليل تناول القهوة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك ببطء وعلى مراحل؛ حيث يمكنك اختيار القهوة منزوعة الكافيين في كثير من الأحيان، أو استبدال القهوة بمشروب آخر منخفض الكافيين، أو تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم.


وبالنسبة لمعظمنا، فإن شرب القهوة في الصباح حتى منتصف الظهيرة سيكون له أقوى التأثيرات المقصودة (مثل اليقظة)، وهذا لأن دورات هرمون الكورتيزول تصل إلى ذروتها وتنخفض في أوقات معينة من اليوم، ويُعتقد أنه من الأفضل شرب القهوة عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك منخفضة.


وتقول "ميدلين": إن القهوة المخمرة الساخنة، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من القهوة الباردة، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين في المتوسط.

 

مصراوي

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