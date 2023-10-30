كيف تتخلص من رائحة الجسم الكريهة بمكونات طبيعية

الوكيل الإخباري - تنجم رائحة الجسم عن مزيج من البكتيريا والعرق الموجود على الجلد، وعلى الرغم من أن الناس يغتسلون بانتظام، فإن هناك عدة عوامل تسبب رائحة الجسم.



فيما يلي بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من رائحة الجسم.

اضافة اعلان



زيت شجرة الشاي

يتم خلط بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء ويستخدم كمزيل طبيعي للعرق، لأن زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للجراثيم.



جل الصبار

يتمتع الصبار بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات.. توضع طبقة رقيقة على الإبطين للحصول على شعور منعش.



الفحم المنشط

استخدام الفحم المنشط كمزيل طبيعي لرائحة العرق، لامتصاص الرطوبة وإزالة الروائح.





أكياس الشاي الأخضر

توضع أكياس الشاي الأخضر المبردة، والمستخدمة تحت الذراعين لبضع دقائق، فالعفص الموجود في الشاي الأخضر يساعد في تقليل التعرق والرائحة.





شرائح الليمون أو البرتقال

تفرك شرائح الليمون، أو البرتقال على منطقة الإبطين، وبهذا يساعد حمض الستريك الطبيعي في إزالة الروائح.



حمام ملح إبسوم

يتم الغطس في حمام دافئ مع ملح إبسوم للمساعدة في إزالة السموم من الجسم، وتقليل رائحة الجسم.





حمامات الشاي العشبية

يتم الغطس في حمام مليء بشاي الأعشاب، كالميرمية أو إكليل الجبل أو الخزامى، لأن هذه الأعشاب لها خصائص طبيعية مضادة للجراثيم.



لا بد أولاً من القيام باختبار أي من هذه العلاجات الطبيعية على مساحة صغيرة من البشرة، للتأكد من عدم تعرض البشرة لرد فعل سلبي.. ولكن إذا كانت رائحة الجسم قوية أو مستمرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لفحص وجود أي مشاكل صحية أساسية.

24