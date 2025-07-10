علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي

ويؤدي هذا النوع من الألم إلى أعراض متنوعة مثل الصداع، الإرهاق، اضطرابات الهضم، ويرتبط غالبًا بالتجارب الصادمة والضغط النفسي.
بحسب الدكتور ديفيد كلارك، فإن إعادة تدريب الدماغ من خلال تقنيات نفسية وسلوكية مثل إدارة التوتر والتعرض التدريجي، أظهرت فعالية أكبر من المسكنات التقليدية في العلاج.
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