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علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي

لاافا
تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص من ألم مزمن دون سبب جسدي واضح، في ظاهرة تُعرف باسم "الألم العصبي اللدون"، حيث يُعيد الدماغ تنظيم مساراته العصبية بطريقة تُسبب الألم دون وجود إصابة أو مرض.

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ويؤدي هذا النوع من الألم إلى أعراض متنوعة مثل الصداع، الإرهاق، اضطرابات الهضم، ويرتبط غالبًا بالتجارب الصادمة والضغط النفسي.


بحسب الدكتور ديفيد كلارك، فإن إعادة تدريب الدماغ من خلال تقنيات نفسية وسلوكية مثل إدارة التوتر والتعرض التدريجي، أظهرت فعالية أكبر من المسكنات التقليدية في العلاج.

 

روسيا اليوم 

 
 
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