علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص من ألم مزمن دون سبب جسدي واضح، في ظاهرة تُعرف باسم "الألم العصبي اللدون"، حيث يُعيد الدماغ تنظيم مساراته العصبية بطريقة تُسبب الألم دون وجود إصابة أو مرض.

اضافة اعلان



ويؤدي هذا النوع من الألم إلى أعراض متنوعة مثل الصداع، الإرهاق، اضطرابات الهضم، ويرتبط غالبًا بالتجارب الصادمة والضغط النفسي.



بحسب الدكتور ديفيد كلارك، فإن إعادة تدريب الدماغ من خلال تقنيات نفسية وسلوكية مثل إدارة التوتر والتعرض التدريجي، أظهرت فعالية أكبر من المسكنات التقليدية في العلاج.