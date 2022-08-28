الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

وزارة التربية تكشف مستجدات دوام المدارس

الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الأحد، 28-08-2022 01:23 م

كيف تحرق 500 سعر حراري خلال نصف ساعة؟

المشي-لمدة-ساعة-كم-يحرق-من-السعرات-الحرارية-8-1


الوكيل الإخباري - قدم خبراء مجلة "فرويندين" الألمانية بعض التمارين الرياضية، التي تساعد على حرق ما يصل إلى 500 سعر حراري.

اضافة اعلان


وتساعد تلك التمارين في حرق السعرات الحرارية في وقت قصير لا يتجاوز نصف الساعة، ونستعرضها فيما يلي.

 

الجري
يعد الجري من الرياضات المفيدة جدا فيما يتعلق بحرق السعرات الحرارية، كما يمكن زيادة فعاليته عن طريق دمج العدو مع الجري، وذلك بالجري لمدة 3 دقائق بوتيرة معتدلة، ثم يليه عدو سريع بوتيرة مجهدة، ثم يلي هذا الجري بوتيرة معتدلة لمدة 3 دقائق أخرى، ثم التناوب لمدة نصف الساعة.

 

ركوب الدراجات
ويمكن تحقيق معدل حرق 500 سعر حراري في نصف الساعة عن طريق ركوب الدراجات الرياضية في صالات الألعاب بوتيرة متسارعة بعض الشيء لمدة 3 دقائق، ثم يتم قطعها بفاصل زمني لمدة 30 ثانية عن طريق العدو بسرعة.

 

التمرين بوزن الجسم
يتم إجراء هذا التمرين عن طريق رفع الركبتين ناحية الصدر بالتناوب لمدة 45 ثانية، مع وضعية القرفصاء بخفض الأرداف قدر المستطاع 25 مرة، وبعدها 20 مرة من الضغط، وبعدها يتم فرد الظهر، مع تحريك الساق اليمنى بالتناوب للأمام والخلف 20 مرة، وبعدها يتم نفس الشيء مع الساق اليسرى.

 

العين الإخبارية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cd3ada8f-66f5-4e6c-a651-711d6cd786d8

ما هو التأثير السلبي للخريف في الجسم؟.. خبراء يكشفون

sag-kulak-cinlamasi

أسباب طنين الاذن

temp-150-730x438

هل يجب أن تشرب الماء قبل النوم؟

8.almokasarat

المكسرات لا تصلح كوجبات خفيفة

2020_12_8_12_44_47_691

5 عادات تزيد خطر إصابتك بأمراض مزمنة

196-150326-sitting-way-back-pain_700x400

طريقة الجلوس الصحيحة لتجنب آلام الظهر

أخبار متعلقة
د

الدجاج المقلي أم البرغر.. أيهما أقل ضررا من الناحية الصحية؟

فوائد_أكل_السمسم_على_الريق

فوائد أكل السمسم على الريق

121-102128-4-false-beliefs-hinder-weight-loss_700x400

للراغبين في خسارة الوزن... ابتعدوا عن هذه العادات

196-111356-laparoscopy-advantages-possible-complications_700x400

تنظير البطن.. المزايا والموانع والمضاعفات المحتملة

ما-أسباب-كثرة-التعرق-بدون-مجهود؟

فرط التعرق.. ما أسبابه؟

وجبة الفطور الصحية يجب ان تحوي البروتين والاللياف بجانب الكربوهيدرات والدهون الصحية

عادات سيئة في وجبة الفطور ترفع السكر بالدم