كيف تحمين طفلك من الجفاف صيفاً؟

الوكيل الإخباري - مع وصول درجات الحرارة في الصيف إلى أعلاها، يمكن أن يصبح التعب والجفاف ومشاكل البطن وضربة الشمس أكثر المشاكل التي تواجه أطفالك، ولكن يمكنكِ مساعدتهم من خلال إطعام الأطفال الأطعمة الصيفية، التي تعتبر طرقاً فعالة للوقاية من الجفاف وضربة الشمس.





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جميعاً نحتاج إلى الماء للحفاظ على درجة حرارة الجسم وإزالة الفضلات وتليين المفاصل، ويحدث فقدان الماء من الجسم باستمرار من خلال التنفس، والتعرق، والتبول، وما إلى ذلك.

ويؤدي الطقس الحار والرطب إلى زيادة كمية العرق، وبالتالي زيادة فقدان السوائل من الجسم، ونظراً لاعتياد الأطفال اللعب في الخارج، فإنهم أكثر عرضة للجفاف.

بعض علامات الجفاف:

من العلامات الأساسية للجفاف عند الأطفال الشعور بالعطش، بينما تشمل علامات أخرى مثل:

· جفاف الفم.

· الصداع.

· التبول.

· التعرق.

· البول الداكن.

· جفاف الجلد.

· الشعور بالتعب.

· الدوار.

من ناحية أخرى، تكون ضربة الشمس أكثر خطورة، وتحدث عندما لا يتمكن الجسم من التحكم في درجة حرارته، وترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، ولا يستطيع الجسم أن يبرد نفسه، لأن آلية التعرق تفشل أيضاً في ضربة الشمس.

كيف تمنعين الجفاف؟

بالتشديد على أهمية منع حدوث الجفاف وضربة الشمس، يوصى دائماً بالآتي:

· تجنب الخروج في ذروة درجات الحرارة المرتفعة.

· ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

· الحفاظ على ترطيب الجسم.

· تعليم الأطفال أهمية شرب المزيد من الماء، خاصة أثناء اللعب أو الأنشطة الرياضية.

الأطعمة وطرق الوقاية من الجفاف بين الأطفال:





1 . الفواكه والخضروات:



إن إطعام الأطفال الكثير من الخضار والفواكه الكاملة سيساهم أيضاً في استهلاك السوائل، جنباً إلى جنب مع الألياف والمغذيات الدقيقة، ويمكن تضمين الخضار والفواكه الغنية بالمحتوى المائي بكميات كبيرة للأطفال، وتشمل هذه الأطعمة: الخيار والبطيخ والخس والكوسة والبرتقال، وما إلى ذلك.



2 . ماء جوز الهند:



يمكن إعطاء ماء جوز الهند للأطفال كل يوم، لأنه غني بالإلكتروليتات، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد.



3 . الزبادي:



يعتبر الزبادي من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف، ولا يقتصر الأمر على تبريد الجسم، ويعتبر الزبادي غنياً بالبروبيوتيك، وهو مفيد للغاية لميكروبات الأمعاء، ويساعد في تحسين هضم الطعام وامتصاصه، ويعتبر الزبادي العادي مع الملح، أو الزبادي مع التوت المصنوع من العصائر خياراً رائعاً.

4. الحساء

يمكن إعطاء المرق أو الحساء الدافئ المصنوع من الخضار، أو عظام الدجاج للأطفال في كثير من الأحيان، لأنها غنية بالعناصر الغذائية وترطيبها.

زهرة الخليج