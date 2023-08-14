كيف تحمي نفسك من التعرض لضربة الشمس؟

الوكيل الإخباري - تعتبر ضربة الشمس حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر على صحتك وتتطلب العلاج الطبي الفوري. لذلك، من المهم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض لضربة الشمس.

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نصائح للوقاية من ضربة الشمس



تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة: ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة التي تمتد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، إذ أنها تحتوي على أكبر كمية من الأشعة فوق البنفسجية.



ارتداء الملابس المناسبة: ينصح باختيار الملابس المناسبة لتجنب التعرض للشمس، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطلون الطويل والقبعات الواسعة الحواف لحماية الرأس والوجه من الشمس.



استخدام واقي الشمس: ينصح بتطبيق واقي الشمس بشكل كافي على الجلد المكشوف، وخاصة على الوجه والرقبة والأذرع والساقين، ويجب إعادة تطبيقه بانتظام خلال اليوم.



شرب السوائل بكميات كافية: يجب شرب السوائل بكميات كافية لتجنب الجفاف والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.



الاحتفاظ بالجسم باردا: ينصح بالاحتفاظ بالجسم باردا لتجنب التعرض لضربة الشمس، ويمكن ذلك بالاستحمام بالماء البارد أو استخدام المروحة أو تناول المشروبات الباردة.



تجنب الأنشطة الشاقة في الأجواء الحارة: ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في الأجواء الحارة والرطبة، وخاصة خلال فترة الذروة.



الاهتمام بالصحة العامة: يجب الاهتمام بالصحة العامة والتغذية الصحية والنوم الكافي والراحة النفسية وممارسة الرياضة لتجنب التعرض لضربة الشمس.

صدى البلد