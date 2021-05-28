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الجمعة، 28-05-2021 01:57 م

كيف تعالج ضيق التنفس في المنزل؟

كيف_تتخلص_من_ضيق_التنفس


الوكيل الاخباري - مع اجتياح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" العالم، وتسببه في ضيق تنفس لكثير من الناس، فإنه يمكن للإنسان العادي معالجة أعراض ضيق التنفس داخل المنزل، دون الحاجة إلى طبيب أو الذهاب للمستشفى للعلاج.

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وفي ظل جائحة كورونا، فإن هناك أيضا حالات مزعجة تسبب ضيق التنفس للإنسان، ولأسباب مختلفة متباينة، من بينها صعود السلالم والطقس البارد والمعاناة من بعض الظروف الصحية وزيادة الوزن، رغم اعتبار أن بعض تلك الحالات، مؤقتة.


حيث يمكن اللجوء لبعض العلاجات المنزلية، والتي ستحدث فارقا كبيرا، لمعالجة ضيق التنفس من وقت لآخر، ومن بينها:

 

1- تناول شاي الزنجبيل:
يساهم مشروب شاي الزنجبيل في تهدئة عدوى الجهاز التنفسي، لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات، والتي تعمل على تقليل الالتهاب في الرئتين، كما أن شاي الزنجبيل مفيد في حالات المعاناة من الإجهاد.


2- تناول القهوة السوداء:
تعمل القهوة السوداء على تقليل الشد في عضلات الشعب الهوائية، وهي خطوة مهمة لمن يعانون من مرض الربو، حيث تساعد القهوة في تحسين وظيفة الرئة وفي التعافي من ضيق التنفس.


3- الوقوف مع دعم الظهر:
يمكن الوقوف أمام الحائط وترك القدمين متباعدتين قليلا واليدين بجانب الفخذين، ثم ارخي الكتفين، وانحني قليلا إلى الأمام، واترك ذراعيك تتدليان أمامك.


4- تمارين تنفس الشفاه:
يساعد هذا التمرين على التنفس بشكل أعمق، ولأدائه، يمكن الجلوس على الأرض وإبقاء الظهر مستقيمًا مع الاستنشاق بعمق عن طريق الفم والانتظار لمدة 4-5 ثوان والزفير لمدة 4 ثوان، مع وجوب تكرار التمرين من 10 لـ 15 مرة.


5- الجلوس إلى الأمام:
يمكن أن تساعد وضعية الجلوس على الاسترخاء وتحسين عملية التنفس، إذ يجب الجلوس على كرسي والحفاظ على القدمين في مستوى الأرض، ثم الانحناء قليلا إلى الأمام، ووضع المرفقين على الركبتين.

 

سبوتنيك

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