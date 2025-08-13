نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة

الوكيل الإخباري- أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ" رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة إياها أوهامًا استعمارية بائدة تعبر عن عقلية مأزومة يحكمها التطرف في حكومته الفاشية، التي تريد كسب تأييد اليمين المتطرف.

اضافة اعلان



وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عقلية نتنياهو تؤشر على التأزيم لعدم الاستقرار في المنطقة، وتمثل تعدياً سافراً ليس فقط على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، بل على سيادة الدول العربية الشقيقة الأخرى، في محاولة لفرض واقع توسعي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، في تجاهل تام للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.



وجددت النقابة موقفها الثابت بأن الأردنيين جميعًا يلتفون حول قيادتهم الهاشمية وجيشهم ومؤسساتهم الوطنية، وأن الأردن أقوى من أن تهزه أوهام شخص مأزوم أو أحقاد وزرائه، وأن سيادته الوطنية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به أو الاقتراب منه.



وبينت أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة بائسة من نتنياهو للهروب من أزماته المتفاقمة في الشارع الإسرائيلي، وصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية وفضائح حكومته المتطرفة.