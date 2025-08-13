الأربعاء 2025-08-13 08:37 م
 

نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-08-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري- أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ" رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة إياها أوهامًا استعمارية بائدة تعبر عن عقلية مأزومة يحكمها التطرف في حكومته الفاشية، التي تريد كسب تأييد اليمين المتطرف.

اضافة اعلان


وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عقلية نتنياهو تؤشر على التأزيم لعدم الاستقرار في المنطقة، وتمثل تعدياً سافراً ليس فقط على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، بل على سيادة الدول العربية الشقيقة الأخرى، في محاولة لفرض واقع توسعي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، في تجاهل تام للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.


وجددت النقابة موقفها الثابت بأن الأردنيين جميعًا يلتفون حول قيادتهم الهاشمية وجيشهم ومؤسساتهم الوطنية، وأن الأردن أقوى من أن تهزه أوهام شخص مأزوم أو أحقاد وزرائه، وأن سيادته الوطنية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به أو الاقتراب منه.


وبينت أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة بائسة من نتنياهو للهروب من أزماته المتفاقمة في الشارع الإسرائيلي، وصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية وفضائح حكومته المتطرفة.


ودعت النقابة الإعلام العربي والدولي إلى فضح هذه العقلية الإجرامية، ووقف الترويج لخطابات الكراهية والتطهير العرقي التي يتبناها نتنياهو وشركاؤه في الحكم، مشددة على أن الأردن سيظل سدًا منيعًا في وجه أي مشروع توسعي، وسيبقى ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية

ل

أخبار محلية مدينة الحسن الرياضية وجهة العائلات ومتنفس الأطفال لممارسة الألعاب الرياضية

ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة

أخبار محلية ورشة لتعزيز التّحوّل الرّقميّ في الجامعة الأردنيّة

"كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء

أخبار محلية "كهرباء إربد" تسجل أعلى حمل كهربائي تاريخي مساء الثلاثاء

ا

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة

ل

أخبار محلية الأردن يسجل الأربعاء أعلى حمل كهربائي في تاريخه بواقع 4810 ميغاواط

استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية

فلسطين استشهاد فلسطيني واعتقال 19 بالضفة الغربية

افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون

أخبار محلية افتتاح مختبر محاكاة العملية الانتخابية في عجلون



 
 





الأكثر مشاهدة