السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان برمضان

القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

الاردن استورد 310 آلاف جهاز تابلت بقيمة 49.5 مليون دينار في 2023

الصليب الأحمر الفلسطيني : الأوضاع بغزة تتدهور سريعا ولا مكان آمن للسكان

السبت، 09-03-2024 03:06 م

كيف تنسق الدماغ بين الكلام والتنفس؟

servaux


الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دائرة دماغية تحفز النطق وتضمن ألا يتحدث الشخص إلا عند الزفير، وأن يتوقف عن الكلام عند الشهيق.

وتتحكم الدائرة المكتشفة حديثاً في عمليتين مطلوبتين للنطق: تضييق الحنجرة وزفير الهواء من الرئتين.

اضافة اعلان


وبحسب "ساينس دايلي"، وجد الباحثون أيضاً أن دائرة النطق هذه تقع تحت سيطرة منطقة جذع الدماغ التي تنظم إيقاع التنفس، ما يضمن أن يكون بقاء التنفس هو المهيمن على الكلام.


وقال فان وانغ الباحث الرئيسي: "عندما يحتاج الشخص إلى التنفس، عليه أن يتوقف عن النطق. لقد وجدنا أن الخلايا العصبية التي تتحكم في النطق تتلقى مدخلات مثبطة مباشرة من مولد إيقاع التنفس".


وتقع الحبال الصوتية في الحنجرة، وهي عبارة عن شريطين عضليين يمكن فتحهما وإغلاقهما. وعندما تكون الرئتان مغلقتين أو متقاربتين في الغالب، فإن الهواء الذي يتم الزفير من الرئتين يولد صوتاً أثناء مروره عبر الحبال.
واستخدم الباحثون تقنية تسمح لهم برسم خريطة للوصلات المتشابكة بين الخلايا العصبية، في نموذج فأر.


وعندما قام الباحثون بحجب هذه الخلايا العصبية RAmVOC، لم تعد الفئران قادرة على إنتاج أصوات أو أي نوع آخر من النطق. ولم تنغلق أحبالهم الصوتية، ولم تنقبض عضلات بطنهم، كما يفعلون عادةً أثناء الزفير من أجل النطق. وعند تنشيط هذه الخلايا، انغلقت الحبال الصوتية، وزفرت الفئران، 


وعلى الرغم من اختلاف آلية وتعقيد النطق الدقيق بين الفئران والبشر، إلا أن عملية النطق الأساسية، والتي تتطلب إغلاق الحبل الصوتي وزفير الهواء، مشتركة بين كل من الإنسان والفأر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-28

الشدائد في الطفولة تزيد خطر المشاكل النفسية لاحقاً

manga_gastrica-1270x714

الصيام بعد جراحة التخسيس.. متى وكيف؟

2020_10_26_13_27_9_286

حقائق جديدة عن الإدراك البصري أثناء المشي

download (1)

استهلاك الكربوهيدرات المكررة يؤثر على جاذبية الوجه

17097084980

بحث : صحة الفم 'صورة مصغرة' للصحة العامة

5871577

دراسة: مكملات الألياف تعزز وظائف المخ

أخبار متعلقة
2020_10_26_13_27_9_286

حقائق جديدة عن الإدراك البصري أثناء المشي

173-204721-live-music-moves-emotionally-recorded-music_700x400

دراسة تكشف التأثير العاطفي للموسيقى الحية على الدماغ

97

الجلوس يومياً في زحام مروري يرتبط بالزهايمر

تجربتي-مع-التعب-المزمن

أداة للتنبؤ بخطر متلازمة الإرهاق

20242142145242174P

أول طفل بلجيكي في العالم يُشفى من سرطان 'الورم الدبقي'

shutterstock_2142054351-1170x600

تحسن القدرات المعرفية بعد جراحة السمنة