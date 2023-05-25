كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ ؟

الوكيل الإخباري- يصنف ارتفاع ضغط الدم على أنه مرض قلبي وعائي، ولكن نظرًا لأن الشرايين ضرورية لصحة جميع أعضائنا، فإن ارتفاع ضغط الدم في الواقع مرض يؤثر على كل أعضاء الجسم.



وفي كثير من الحالات، لا يقع التأثير الأكثر ضررًا لارتفاع ضغط الدم على القلب بل على العينين والكلى والدماغ بشكل خاص.



نستعرض في السطور التالية المخاطر التي يسببها ارتفاع ضغط الدم على الجهاز العصبي، وفقا لموقع "Mayo Clinic".

اضافة اعلان



الجهاز العصبي هو أحد الأجهزة الأكثر عرضة للخطر نتيجة ارتفاع ضغط الدم الغير معالج، حيث يعتمد الجهاز العصبي على إمدادات الدم المغذية لكي يؤدي وظيفته بالشكل المطلوب.



ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على الدماغ بطرق مختلفة تتمثل في:



• السكتة الدماغية المصغرة

تحدث نتيجة اضطراب قصير ومؤقت في إمدادات الدم إلى المخ، ويمكن أن تنجم النوبة الإقفارية العابرة نتيجة تصلب الشرايين أو جلطات الدم الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الأحيان تكون النوبة الإقفارية العابرة من العلامات التحذيرية على الإصابة بالسكتة الدماغية التامة.



• السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية نتيجة نقص الأكسجين والعناصر المغذية من الدماغ، وهو ما يتسبب في موت خلايا الدماغ.



يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تكون جلطات الدم في الشرايين المؤدية إلى الدماغ، لتسد بذلك تدفق الدم وتؤدي إلى احتمال وقوع سكتة دماغية.

وقد تتعرض الأوعية الدموية التي تضررت من ارتفاع ضغط الدم للتمزق أو تسرب الدم منها في بعض الأحيان.



• الخرف

قد تقلل الشرايين الضيِقة أو المسدودة من تدفق الدم للمخ، مما يؤدي إلى نوع محدد من الخرف "الخرف الوعائي"، والسكتة الدماغية التي تؤثر على تدفق الدم للدماغ قد تسبب أيضًا الخرف الوعائي.



• الاختلال المعرفي المعتدل

تعتبر هذه الحالة مرحلة انتقالية بين التغييرات في الفهم والذاكرة التي تأتي بشكل عام مع الشيخوخة، والمشاكل الأكثر خطورة الناجمة عن الخرف، وتشير الدراسات إلى أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بضعف بسيط في الإدراك.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة