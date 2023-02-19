كيف يؤثر السكري على اللثة؟

الوكيل الإخباري- يجب على مرضى السكري التحكم في مستويات سكر الدم، لأن ارتفاعه بشكل حاد له تأثيرات خطيرة على بعض أجزاء الجسم، لا تقتصر على القلب والأوعية الدموية والكلى والعين، بل تشمل أيضًا اللثة.



وهذا ما أكدته جمعية السكري الخيرية بالمملكة المتحدة البريطانية، مشيرةً إلى ارتفاع سكر الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

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وعندما يرتفع سكر الدم، يزداد نشاط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم وتصبح أكثر قدر على التكاثر والنمو، ومن ثم يتكون البلاك والجير، اللذين ينتجان أحماضًا تضر بصحة اللثة والأسنان.



ويمكن لمرضى السكري اكتشاف الإصابة بأمراض اللثة من خلال بعض الأعراض، حددتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في العلامات التالية:

- نزيف اللثة.

- التهاب اللثة.

- تورم اللثة.

- ألم اللثة.

- رائحة الفم الكريهة.



وفور ظهور هذه الأعراض، ينبغي على مريض السكري الإسراع في زيارة الطبيب، لأن أمراض اللثة إذا تركت بدون العلاج قد تؤدي إلى تخلخل الأسنان وتساقطها.



الكونسلتو الطبي

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