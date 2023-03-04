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السبت، 04-03-2023 04:46 م

كيف يؤثر القلق على المرأة الحامل ؟

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجريت في جامعة كولومبيا اختلافاً بيولوجياً في جهاز المناعة لدى الحوامل المصابات بالقلق، وتبين ذلك الاختلاف في مستوى الخلايا المناعية التائية، ونشاط علامات المناعة التي تدور في الدم.

وقالت الدكتورة لورين أوزبورن المشرفة على البحث من جامعة جون هوبكنز: "يبدو أن النساء المصابات بالقلق لديهن نظام مناعي يتصرف بشكل مختلف عن النساء الأصحاء أثناء الحمل وبعد الولادة".

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وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تتجاوز نسبة القلق المبلغ عنها ذاتياً أثناء الحمل 20% من الحوامل.


وقامت أوزبورن وفريقها بتقييم نشاط المناعة والحالة النفسية لدى 107 امرأة خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، وبعد 6 أسابيع من الولادة، وكانت 56 منهم مصابات بالقلق.


وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى الخلايا المناعية لدى المصابات بالقلق، وعودتها إلى المستوى الطبيعي بعد 6 أسابيع من الولادة.


ومن المعروف أن جهاز المناعة يصبح أقل حساسية خلال الحمل كي لا يرفض الجنين، لكنه يظل يعمل بكفاءة كافية للوقاية من الأمراض.


ويتسبب القلق أثناء الحمل في مخاطر، منها الولادة قبل الأوان، وانخفاض وزن المولود عند الولادة. وتقدم الدراسة رؤية أوضح لتأثير القلق على صحة الحمل من خلال تغييره لنشاط المناعة.

 

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