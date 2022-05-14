كيف يؤثر فقر الدم على صحة القلب

الوكيل الإخباري - فقر الدم أو الأنيميا، هو من الحالات الطبية التي تمتاز بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة.

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وهناك عدة أنواع من فقر الدم يكون لكل منها مسبب خاص، وقد يكون حالة مؤقتة أو حالة طبية مستمرة تبعًا لشدة الحالة، بحسب ما أورد موقع "ويب طب".



تختلف أعراض فقر الدم حسب شدة حالة المريض ومدى تطور المرض وحاجته للأكسجين، وبالتالي تظهر أعراض فقر الدم إذا كان تطور المرض سريعًا للغاية، أما إذا كان تطوره بطيءاً فمن الممكن ألا تظهر أية أعراض؛ لأن الجسم يكون قد اعتاد على الحالة الصحية الجديدة.

فقر الدم أو الأنيميا، هو من الحالات الطبية التي تمتاز بعدم وجود كمية كافية من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة. وهناك عدة أنواع من فقر الدم يكون لكل منها مسبب خاص، وقد يكون حالة مؤقتة أو حالة طبية مستمرة تبعًا لشدة الحالة، بحسب ما أورد موقع "ويب طب".



تختلف أعراض فقر الدم حسب شدة حالة المريض ومدى تطور المرض وحاجته للأكسجين، وبالتالي تظهر أعراض فقر الدم إذا كان تطور المرض سريعًا للغاية، أما إذا كان تطوره بطيءاً فمن الممكن ألا تظهر أية أعراض؛ لأن الجسم يكون قد اعتاد على الحالة الصحية الجديدة.

وفقاً للدكتورة المرزوقي، فإنه أمر مدهش فعلاً أن تكون بعض الحالات المرضية التي لا ترتبط مباشرة بالقلب، لها تأثير على صحة القلب، ما يدل على ترابط الجسم ونظامه مع بعضه البعض في تناغم قوي.



من هذه الحالات المرضية، فقر الدم الذي يحصل نتيجة عدم كفاية عدد كريات الدم الحمراء أو احتواء هذه الكريات على عدد غير كاف من الهيموجلوبين، وهو البروتين الغني بالحدي الذي يمنح الدم اللون الأحمر القاني.



وتشير الدكتورة المرزوقي إلى أن فقر الدم من الأمراض الشائعة عند العديد من مرضى القلب، إذ يُسجل أن ثلث المرضى الذين يعانون من قصور القلب الإحتقاني و10 - 20 ٪ من المرضى الذين يعانون من امراض قصور واحتقان في شرايين القلب، يعانون أيضاً من مرض فقر الدم.



ويمكن لفقر الدم أن يتسبب بتدهور وظائف القلب وزيادة نسبة الوفيات لدى المرضى الذين يعانون من امراض القلب، فضلاً عن رفع نسبة الدخول الى المستشفى وتراجع القدرة على ممارسة التمارين الرياضية والنشاطات اليومية، ما ينعكس سلباً على جودة الحياة.



أما فيما يخص سبب فقر الدم عند المصابين بأمراض القلب، فهو غير مفهوم تماماً كما تقول د. المرزوقي التي تشير لعدة عوامل يحتمل أن تساهم في هذه المشكلة، منها نقص الحديد، وأمراض الكلى المزمنة، والأدوية التي يستخدمها مرضى القلب خاصة الأسبرين وغيرها من الأسباب.

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