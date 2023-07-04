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الثلاثاء، 04-07-2023 10:17 ص

كيف يتم علاج دوالي الساقين ؟

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الوكيل الإخباري- دوالي الساقين مشكلة شائعة قد تحدث نتيجة زيادة الوزن أو اتباع بعض العادات الأخرى غير الصحية، هناك الكثير من أنواع العلاج المناسب للدوالي، ويعد العلاج بالحقن أحد الخيارات المتاحة التي قد تحسن من الدوالي بدرجة كبيرة عن طريق جلسات علاجية بسيطة.

نستعرض في التقرير التالي كيفية علاج الدوالي عن طريق الحقن، وفقًا لـ "Health line".

علاج الدوالي بالحق إجراء طبي يعالج الدوالي باستخدام إبرة لحقن محلول خاص في دوالي الوريد يتسبب هذا المحلول الكيميائي في تهيج بطانة الأوعية الدموية، مما يجعلها تتمدد وتلتصق ببعضها البعض وتشكل ندبة، يؤدي هذا إلى إغلاق الوريد مما يحسن من شكلها والأعراض المصاحبة لها.

فئات لا يمكنها الخضوع لعلاج الدوالي بالحقن

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قد يكون علاج الدوالي بالحقن مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة ولكنه ليس مناسبًا للجميع، بعض الفئات لا يمكنها الخضوع لذلك النوع من العلاج، مثل:

-من يعاني من تخثر وريدي عميق نشط أو جلطة وريدية سطحية.

-أثناء الحمل والرضاعة.

-من أصيب بجلطة دموية سابقة.

تعليمات هامة قبل الخضوع لعلاج الدوالي بالحقن


يتضمن علاج الدوالي بالحقن، حقن محلول مباشرة في الدوالي أو الأوردة العنكبوتية، ولكن قبل الخضوع لذالك النوع من العلاج يجب اتباع الإرشادات التالية:

- تجنب تناول أي مضادات حيوية قبل الخضوع لذلك الإجراء بحوالي 10 أيام.

- تجنب تناول الأسبرين أو أي أدوية مسيلة للدم قبل ذلك الإجراء.

- عدم وضع أي مراهم أو كريمات موضعية لعلاج الدوالي أو أي أغراض أخرى على الساقين.

كيف يتم علاج الدوالي عن طريق الحقن؟


-يتم العلاج عن طريق الموجات الفوق صوتية ويستغرق العلاج من 30 إلى 45 دقيقة.

-تنظيف المنطقة جيدًا وتطهير الجلد.

-يقوم الطبيب بشد الجلد حول موقع الحقن.

-يتم الحقن بسائلًا أو محلولًا رغويًا مباشرة في الأوعية الدموية باستخدام إبر رفيعة جدًا.

-يشعر المريض بوخز وحرقان شديد بمجرد سريان الدواء، ولكن سرعان ما يهدأ ذلك الشعور.

ماذا يحدث بعد علاج الدوالي بالحقن؟


-يتطلب من المريض الاستلقاء لمدة 20 دقيقة وعدم الحركة.

-تجنب الأسبرين والأيبوبروفين والأدوية الأخرى المضادة للالتهابات.

-عدم الاستحمام بالماء الساخن.

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-الراحة في المنزل ليومين وتجنب أي أنشطة بدنية شاقة.

-استشارة الطبيب في حال ظهور أعراض غير مريحة.

 

الكونسلتو الطبي

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