رغم موضة الراحة.. الكعب العالي لا يفقد بريقه

تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-09-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   في ظل انتشار الأحذية المسطّحة وازدياد الاهتمام بالراحة والصحة، لا يزال الكعب العالي يحتفظ بمكانته كرمز للأناقة والأنوثة، خصوصًا في المناسبات الرسمية. فرغم تراجع مبيعاته عالميًا لصالح التصاميم العملية، يبقى الخيار الأول لمن تبحث عن مظهر أكثر انسيابية وأناقة.

أيهما أفضل؟
الأحذية المسطّحة: مثالية ليوم طويل أو إطلالة يومية مريحة.
الكعب العالي: يضفي لمسة راقية على المظهر، ويبرز تفاصيل الجسم بشكل أنيق.

 

نصائح لاختيار الكعب المناسب:
ابدأ تدريجيًا: اختاري كعبًا منخفضًا في البداية.
الراحة أساسية: جربي الحذاء وتأكدي من الثبات والتوازن.
اختاري التصاميم الداعمة: مثل الكعب العريض أو الأشرطة حول الكاحل.
تجنبي ارتداؤه لفترات طويلة في البداية.


كيف تختار الكعب المناسب حسب المناسبة؟
أقل من ساعة: كعب رفيع وعالٍ أو تصميم جريء.
2-3 ساعات: كعب متوسط (4-6 سم)، ويفضل العريض.
أكثر من 4 ساعات: بلاتفورم أو كعب عريض منخفض، مع نعل مبطن.


حسب شكل القدم:
العريضة: مقدمة مربعة أو مستديرة، كعب عريض.
الرفيعة: كعب رفيع مع دعم للكاحل.
المسطّحة: كعب منخفض ونعل داعم.
بتقوّس عالٍ: كعب متوسط ونعل مبطّن لتوزيع الضغط.

 

