رغم موضة الراحة.. الكعب العالي لا يفقد بريقه

أيهما أفضل؟
الأحذية المسطّحة: مثالية ليوم طويل أو إطلالة يومية مريحة.
الكعب العالي: يضفي لمسة راقية على المظهر، ويبرز تفاصيل الجسم بشكل أنيق.
ابدأ تدريجيًا: اختاري كعبًا منخفضًا في البداية.
الراحة أساسية: جربي الحذاء وتأكدي من الثبات والتوازن.
اختاري التصاميم الداعمة: مثل الكعب العريض أو الأشرطة حول الكاحل.
تجنبي ارتداؤه لفترات طويلة في البداية.
كيف تختار الكعب المناسب حسب المناسبة؟
أقل من ساعة: كعب رفيع وعالٍ أو تصميم جريء.
2-3 ساعات: كعب متوسط (4-6 سم)، ويفضل العريض.
أكثر من 4 ساعات: بلاتفورم أو كعب عريض منخفض، مع نعل مبطن.
حسب شكل القدم:
العريضة: مقدمة مربعة أو مستديرة، كعب عريض.
الرفيعة: كعب رفيع مع دعم للكاحل.
المسطّحة: كعب منخفض ونعل داعم.
بتقوّس عالٍ: كعب متوسط ونعل مبطّن لتوزيع الضغط.
