الماتشا.. مشروب صحي أم سم بطيء؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   انتشر مشروب "الماتشا" الأخضر الياباني بشكل واسع بين الشباب والمراهقين على مواقع التواصل، وأصبح من أكثر المشروبات "الترند"، رغم أن الكثيرين لا يعرفون أضراره المحتملة.

الماتشا يُحضّر من أوراق الشاي الأخضر المطحونة، ويحتوي على مضادات أكسدة وكافيين ومواد تساعد على التركيز وتقليل التوتر، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.


لكن خبراء الصحة يحذرون من الإفراط فيه، لأنه قد يسبب:
أرق وتسارع في ضربات القلب.
مشكلات هضمية مثل الغثيان والإسهال.
تفاعل سلبي مع بعض أدوية الضغط والسكري.
ضرر محتمل على الكبد بسبب مركبات "الكاتيكين".


الختام: الماتشا مفيد، لكن الاعتدال في تناوله هو المفتاح، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية أو يتناولون أدوية بانتظام.

 

