الماتشا.. مشروب صحي أم سم بطيء؟

الماتشا يُحضّر من أوراق الشاي الأخضر المطحونة، ويحتوي على مضادات أكسدة وكافيين ومواد تساعد على التركيز وتقليل التوتر، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.
لكن خبراء الصحة يحذرون من الإفراط فيه، لأنه قد يسبب:
أرق وتسارع في ضربات القلب.
مشكلات هضمية مثل الغثيان والإسهال.
تفاعل سلبي مع بعض أدوية الضغط والسكري.
ضرر محتمل على الكبد بسبب مركبات "الكاتيكين".
الختام: الماتشا مفيد، لكن الاعتدال في تناوله هو المفتاح، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية أو يتناولون أدوية بانتظام.
-
أخبار متعلقة
-
السكري من النوع 2: مضاعفات خطيرة تتجاوز ارتفاع السكر
-
أخطاء شائعة تُفسد الرجيم وتمنع فقدان الوزن رغم الالتزام
-
5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة
-
الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟
-
5 طرق تؤثر بها تقلبات الطقس على صحة رئتيك
-
الهالات السوداء ليست مجرد تعب.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب الحقيقي
-
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
-
5 فوائد صحية مذهلة لرياضة التنس بانتظام