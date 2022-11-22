الثلاثاء 22-11-2022
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الثلاثاء، 22-11-2022 05:02 م

كيف يستمد الجسم فيتامين " د" ؟

أفضل_وقت_لأخذ_فيتامين_د


الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن الجسم ينتج فيتامين د بنفسه بنسبة تتراوح بين 80 و90% بالتعرض لأشعة الشمس.

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وأوصى المركز بالتعرض لأشعة الشمس 25 دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا، مع كشف ربع سطح الجسم تقريبا، أي الوجه والذراعين والساقين.


وأضاف أنه يمكن أيضاً امداد الجسم بفيتامين د من الأغذية الغنية به مثل الكبد، والبيض، والفطر ،والأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل.


ذكر أن فيتامين د، يساعد على امتصاص الكالسيوم لصحة العظام، وتقوية جهاز المناعة، ويمتاز بتأثير إيجابي على الحالة النفسية.

 

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