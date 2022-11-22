كيف يستمد الجسم فيتامين " د" ؟

الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن الجسم ينتج فيتامين د بنفسه بنسبة تتراوح بين 80 و90% بالتعرض لأشعة الشمس.

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وأوصى المركز بالتعرض لأشعة الشمس 25 دقيقة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا، مع كشف ربع سطح الجسم تقريبا، أي الوجه والذراعين والساقين.



وأضاف أنه يمكن أيضاً امداد الجسم بفيتامين د من الأغذية الغنية به مثل الكبد، والبيض، والفطر ،والأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل.



ذكر أن فيتامين د، يساعد على امتصاص الكالسيوم لصحة العظام، وتقوية جهاز المناعة، ويمتاز بتأثير إيجابي على الحالة النفسية.



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