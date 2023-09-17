الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

2023 عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية والضحايا

الخارجية تتابع أحوال الأردنيين في كندا جراء إعصار "لي"

الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين جراء إعصار ليبيا

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

التربية: التسجيل لامتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية إلكترونيا منتصف شهر 10 المقبل

إدارة الأزمات: درب الأمان 3 سيطبق بهذه المحافظات ولا تعطيل على دوام المدارس

الأحد، 17-09-2023 12:21 م

كيف يمكن خفض الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية؟

خسارة-الوزن-خلال-الرضاعة-الطبيعية


الوكيل الإخباري - تشعر العديد من الأمهات الجدد بالضغط لخفض السعرات الحرارية وفقدان وزن الطفل بعد الولادة مباشرة، ولكن الحصول على التغذية السليمة أثناء الرضاعة الطبيعية أمر بالغ الأهمية.

اضافة اعلان


ينبغي أن تتضمن خطة فقدان الوزن الصحية أثناء الرضاعة الطبيعية سعرات حرارية كافية لإنتاج الحليب، والكثير من العناصر الغذائية لدعم نمو الطفل.


وأثناء الرضاعة الطبيعية، يذهب حوالي 450 إلى 700 سعرة حرارية إلى إنتاج الحليب كل يوم، وفقاً لجمعية الحمل الأمريكية، ما يعني أنك قد تحتاجين إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، حسب أهدافك.


وبالنسبة لمن لا تحاولن إنقاص الوزن، تقترح التوصيات استهلاك 450 إلى 500 سعرة حرارية إضافية فوق احتياجاتك اليومية من السعرات قبل الحمل.


أما اللاتي يرغبن في فقدان بعض الوزن فلا يحتجن إلى زيادة السعرات الحرارية، لكن عليك ضمان الحصول على تغذية صحية تلبي احتياجات إنتاج الحليب.
كذلك، تعتمد احتياجاتك من السعرات الحرارية على عمرك ومستوى نشاطك البدني.


فالمرأة في سن بين 21 و25 عاماً تحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يومياً، وبين 26 و50 عاماً تحتاج إلى 1800 سعرة يومياً.


وتحذّر أكاديمية التغذية وعلم التغذية من أن النساء المرضعات يجب ألا يتناولن أقل من 1800 سعرة حرارية في اليوم، وقد يؤثر القيام بذلك على قدرتك على إنتاج كمية كافية من الحليب، وقبل تقليل السعرات الحرارية، من المهم مناقشة الأمر مع طبيبك.

 

 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

لن تتخلى عنه أبدا.. 5 فوائد مذهلة لتناول القرنفل

999

إذا شربت الليمون مع الماء لمدة أسبوعين .. هذا ما يحدث لجسمك

2023_8_15_20_33_28_510

أسباب طرقعة الركبة.. متى تستدعي زيارة الطبيب؟

2021_4_17_17_30_48_123

فوائد الخس لمرضى السكري.. يحقق نتائج جيدة

أسباب_ألم_كعب_القدم_عند_المشي__هل_الحذاء_هو_السبب؟

ألم كعب القدم.. اعرف الأسباب الشائعة وطرق العلاج

2022_5_8_23_57_5_492

أطعمة لتنظيف رئة المدخن