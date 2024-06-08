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السبت، 08-06-2024 11:45 ص

لاختيار أفضل قطع في لحم العجل.. اتبع هذه الخطوات

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الوكيل الإخباري- يُفضل البعض تناول لحم العجول، لكن قد يصعب اختيار أفضل قطع في لحم العجل المناسبة لطبق بعينه؛ لذا دعونا نتعرف معًا إلى طرق اختيار لحم العجل الجيدة.

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إن اختيار أفضل قطع في لحم العجل ترتبط عادة بالغرض منها، سواء كنت تبحث عن طعم لذيذ، أو طهي سهل، أو قطعة قيمة بمقابل متوسط أو قليل؛ لذا دعونا نتعرف فيما يلي إلى أفضل القطع في العجل حسب الاستخدام والمميزات.


أفضل قطع لحم العجل قليلة الدسم
تعتبر أفضل قطعة لحم خالية من الدهون تقريبًا هي الفيليه مينيون (Filet Mignon)، وتتميز هذه القطعة بأنها أكثر أجزاء لحم العجل طراوة، كما أن لها مذاقًا غنيًا ولذيذًا، وتستخدم عادة إما للشوي، أو التحمير، كما تعتبر أفضل قطعة لحم صحية للأكل من الأضحية، وعن أفضل قطع العجل الأخرى فنتعرف إليها فيما يلي:


الريب أي (Rib Eye): تعتبر من القطع المناسبة للشوي، والتحمير، وهي من القطع الغنية بالدهون والعصارة، وتتميز بمذاقها القوي اللذيذ. شرائح العجل (Veal Chops): تعتبر من القطع متعددة الاستخدامات، فيمكن أن تستخدم للشوي، والقلي على نار هادئة، والتحمير، وهي ذات طعم جيد، ونكهات غنية.

 

ساق العجل (Veal Shank): تستخدم عادة في عمل الحساء، وتشويح ببطء، وهي من القطع الغنية بالكولاجين، ومذاقها غني وعميق، ويفضلها الكثيرون.

 

تُعتبر أيضًا رقبة العجل (Veal Neck) غنية بالدهون، ومناسبة أيضًا للحساء، كذلك كتف العجل (Veal Shoulder)، لكن هذه القطعة تستخدم أيضًا لعمل الكفتة، واللحم المفروم، أما عن لحم البطن (Flank) فتستخدم عادة للشوي والقلي.


كيفية اختيار قطع لحم العجل الجيدة
على ما سبق، فإن اختيار قطعة اللحم المناسبة يتوقف على الغرض من استخدامها، ويمكنك اتباع بعض الخطوات والنصائح لاختيار القطعة الجيدة من العجل، وهي:


لا تتردد في سؤال الجزار عن القطعة المناسبة لما تريد طهيه.

اختر لحم العجل من مصدر موثوق فيه.

لا بد من تخزين اللحم في الثلاجة فور الشراء.

قم بتجميد اللحم إن كنت ستستخدمه بعد يومين أو أكثر.

لا بد أن تكون قطعة اللحم صلبة قليلًا عند الضغط عليها.

تجنب اللحم الطري أو المترهل؛ لأنه غير طازج.

تأكد من مرونة اللحم عند الضغط عليه.

يجب أن يكون لون اللحم ورديًا فاتحًا مع دهون بيضاء.

تجنب اختيار اللحم الداكن أو الباهت اللون.

لا بد أن تكون الدهون موزعة بشكل متساوٍ.

تجنب اختيار قطع اللحم التي تفتقر إلى الدهون تمامًا.

لا بد أن تحتوي القطعة على القليل من الغضروف أو الأنسجة الضامة.

اختيار القطعة التي تحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة ستكون صعبة المضغ.


يذكر أن اختيار القطعة المناسبة عادةً ما يرتبط بالغرض من الطهي، لذا لا تتردد في سؤال الخبراء، فعادةً ما تصل إلى ما تريد بعد التجارب العديدة غير الموفقة. فاحرص دائمًا على التجربة من أماكن موثوقة وغير مجهولة المصدر.

العين الاخبارية



 




 

 


 

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