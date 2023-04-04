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الثلاثاء، 04-04-2023 02:34 م

لاضرارها الصحية.. تجنب شراء هذه المنتجات من السوبر ماركت في رمضان !

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الوكيل الإخباري- يعتمد الكثير من الأشخاص على المنتجات الجاهزة خلال شهر رمضان لتخفيف عبء تحضير السفرة الرمضانية، ولكن حذر تقرير من شراء بعض تلك المنتجات التي تجذب المستهلك في السوبر ماركت من خلال الإعلانات.

وأكد تقرير لموقع "برايد سايت" أن هذه المنتجات غير صحية في رمضان وقد تشكل خطراً على صحة الصائم عند إستهلاكها، وفي مقدمتها البهارات المطحونة، حيث من السهل الغش في التوابل المطحونة لزيادة الكميات، لذا يوصي بشراء التوابل الكاملة وطحنها في المنزل لإستخدامها خلال شهر رمضان.

وكذلك الأفضل الابتعاد عن اللحوم المصنعة، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية، أن هذه المنتجات تسبب الإصابة بالأمراض السرطانية، وذلك لأحتوائها على النتريت الذي يتحول إلى نيتروزامين، وهي من المواد المسرطنة للأمعاء، وتحتوي اللحوم المُدخنة أيضًا على مادة البنزوبيرين، وهي مادة مسرطنة.

وينصح التقرير بتجنب شراء السلطات الجاهزة، لأن هذا الطبق يعتبر بيئة مثالية لتراكم البكتيريا الضارة التي تسبب الأمراض المعوية، لذا يفضل تحضيرها في شهر رمضان من الخضروات الطازجة بشكل يومي.

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