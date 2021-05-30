الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 09:27 ص

لا تتخلص منها.. 5 استخدامات لقشور البيض لن تتوقعها

2018_12_12_1_35_11_532


الوكيل الإخباري_  عادة ما يقوم الكثير من الاشخاص بالتخلص من قشور البيض في سلة المهملات ، وذلك لاعتقادهم أنها غير ذات فائدة، الا ان هناك العديد من الاستخدامات المفيدة للقشور ، تعرف عليها :

اضافة اعلان
 


1. تنظيف المنزل 

إذ تعتبر قشور البيض مادة كاشطة فعالة، وغير سامة للأواني والمقالي، وذلك بخلطها مع القليل من الماء والصابون، للحصول على تنظيف قوي.


2. تنظيف الأنابيب.
حيث يمكن وضع عدد قليل من قشور البيض في مصفاة بالوعة المطبخ، فتحبس هذه القشور المواد الصلبة الإضافية، ولكن عندما تتحلل ببطء فإن ذلك يساعد على تنظيف الأنابيب بشكلٍ طبيعي في طريقها إلى الخارج.


3. سماد للحديقة.
إذ يحتوي قشر البيض على الكالسيوم والمعادن التي تساعد على ازدهار الحديقة من خلال سحق قشر البيض إلى قطع صغيرة، واستخدامها كسماد.


4. إبعاد الرخويات والديدان.
إذ تُسحق قشور البيض وتُوزع حول الخضار والزهور، وهذا يبعد الحيوانات الآكلة الجائعة مثل، الرخويات، والقواقع، والديدان دون الحاجة إلى استخدام المبيدات السامة.

 

5. تحلية القهوة.
حيث تُسحق قشور البيض، وتُضاف إلى القهوة المطحونة قبل تخميرها، مما يجعل طعمها أقل مرارة.

 

المصدر: الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920201102213899827692

تأثير غير متوقع لنبتة الألوفيرا على صحة الفم والأسنان

unnamed

لقشور البطيخ فوائد لا تخطر على البال.. تعرّف عليها

تعبير_عن_الوجبات_السريعة

طبيب روسي يوضح متى تكون الوجبات السريعة مفيدة

tbl_articles_article_22935_8183c71fdca-670a-4d90-8063-dca6f8a2ff89

تعرف على ابرز مخاطر الإفراط في تناول الزبيب!

78-225556-biology-love-hate-coffee_700x400

القهوة تعطي طاقة لكن لا تعوض نقص النوم

fab7bde47660583075b67249e8207a29

اطعمة تجنب تناولها على العشاء فهي تؤدي الى الموت

أخبار متعلقة
eggs1-638x425

يسبب التسمم .. تخزين البيض في باب الثلاجة يشكل خطرا كبيرا