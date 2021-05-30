لا تتخلص منها.. 5 استخدامات لقشور البيض لن تتوقعها

الوكيل الإخباري_ عادة ما يقوم الكثير من الاشخاص بالتخلص من قشور البيض في سلة المهملات ، وذلك لاعتقادهم أنها غير ذات فائدة، الا ان هناك العديد من الاستخدامات المفيدة للقشور ، تعرف عليها :

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1. تنظيف المنزل

إذ تعتبر قشور البيض مادة كاشطة فعالة، وغير سامة للأواني والمقالي، وذلك بخلطها مع القليل من الماء والصابون، للحصول على تنظيف قوي.



2. تنظيف الأنابيب.

حيث يمكن وضع عدد قليل من قشور البيض في مصفاة بالوعة المطبخ، فتحبس هذه القشور المواد الصلبة الإضافية، ولكن عندما تتحلل ببطء فإن ذلك يساعد على تنظيف الأنابيب بشكلٍ طبيعي في طريقها إلى الخارج.



3. سماد للحديقة.

إذ يحتوي قشر البيض على الكالسيوم والمعادن التي تساعد على ازدهار الحديقة من خلال سحق قشر البيض إلى قطع صغيرة، واستخدامها كسماد.



4. إبعاد الرخويات والديدان.

إذ تُسحق قشور البيض وتُوزع حول الخضار والزهور، وهذا يبعد الحيوانات الآكلة الجائعة مثل، الرخويات، والقواقع، والديدان دون الحاجة إلى استخدام المبيدات السامة.

5. تحلية القهوة.

حيث تُسحق قشور البيض، وتُضاف إلى القهوة المطحونة قبل تخميرها، مما يجعل طعمها أقل مرارة.



المصدر: الامارات نيوز