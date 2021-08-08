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الأحد، 08-08-2021 12:43 م

لا تشتر هذا البطيخ

watermelon


الوكيل الاخباري- حذر حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في مصر، من شراء أحد أنواع البطيخ.

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وقال النجيب إن المواطن ينبغي أن يتجنب شراء البطيخ المعروض في الشمس، موضحا أن أشعة الشمس عندما تتعامد على البطيخ يتحلل من الداخل، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح أن المواطن عندما يفتح ثمرة البطيخ التي تعرضت لدرجات حرارة مرتفعة والشمس بشكل مباشر يجد أن بها مياه كثيرة، مؤكدا أن هذا البطيخ غير صالح للأكل.


وشدد رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة على ضرورة توعية المواطنين بشراء البطيخ الذي يتم بيعه في مكان مظلل.


ونصح النجيب بالتوسط في تناول البطيخ دون إسراف، مشيرا إلى أن الإسراف في تناول البطيخ يتسبب في اضطرابات المعدة والإسهال.


وعن الكمية المناسبة التي يمكن تناولها من البطيخ، قال النجيب إن تناول شريحتين فقط في الوجبة الواحدة، كمية مناسبة.


واستهلك المصريون خلال العام الماضي نحو مليون ونصف مليون ثمرة بطيخ بحسب ما نقلت تقارير صحفية عن بيانات اتحاد الغرف التجارية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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