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الأربعاء، 03-08-2022 01:26 م

لا تمشي حافي القدمين داخل المنزل أبداً .. لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون البعض قد طالع بعض مقالات حول فوائد المشي حافي القدمين، وهي بالطبع لا تتضمن معلومات خاطئة، إنما بطبيعة الحال فإن كل شيء له فوائد معينة، ويمكن أن يكون هناك بعض الجوانب السلبية أيضًا.

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في سياق التقرير الذي نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky فإن الخبراء يميلون إلى النصح بعدم المشي حافي القدمين في المنزل للأسباب التالية:

 

1- آلام الركبة والظهر
يعيق المشي حافي القدمين وظيفة القدم، ويسبب آلامًا في الركبة والظهر. تتعرض الأقدام الحافية للخطر وتتأثر وظيفتها الحيوية سلبيًا، بخاصة عند السير على الأسطح الصلبة، الذي يتسبب في المعاناة من إجهاد هائل للقدم وبقية الجسم.

 

2- خلل في التوازن وتشوهات في القدم
ومن الممكن أن يؤدي عدم التوازن الناجم عن المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة إلى تطور تشوهات القدم الكامنة، مثل الأورام، وسيؤدي إلى حالات مؤلمة مثل ألم الكعب والتهاب الأوتار الخلفية والتهاب وتر العرقوب.

 

3- الإصابة بالعدوى

كما يعرض المشي حافيًا القدمين للكائنات البكتيرية والفطرية، التي يمكن أن تصيب البشرة والأظافر. يمكن أن تؤثر الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات على شكل ورائحة و راحة القدم.

 

4- تفاقم أعراض مرض السكري
يجب على مرضى السكري عدم المشي حافي القدمين في الأماكن العامة لتجنب الالتهابات الجلدية. يمكن أن تؤثر عدوى الجلد، مثل الفطريات، على ترطيب جلد مرضى السكري، مما يغير نسيجه ولونه ويؤدي لتورمه. يمكن أن يتسبب الجفاف والصلابة في حدوث تشققات بالجلد، مما يزيد من فرصة الإصابة بعدوى أخرى. وبسبب مناعتهم الضعيفة، يمكن أن يواجه مرضى السكر وقتًا أكثر صعوبة في مكافحة العدوى، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض ومضاعفات العدوى.

 

لبنان 24

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