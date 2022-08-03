تناول العدس يمنحك هذه الفوائد

الوكيل الإخباري - العدس واحد من أنواع الأغذية المليئة بالفوائد الصحية المتعددة بسبب محتواه العالي من العناصر الغذائية المتنوعة، ودوماً ينصح الأطباء والمختصون بإضافته إلى النظام الغذائي الأسبوعي، وتناوله باعتدال للاستفادة من فوائده.





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حسب محتوى العدس من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فإنه يحقق للنساء فوائد عدة وردت في موقع "ويب طب" وهي:





- يتميز العدس بالمحتوى العالي من الألياف، ويُعرف أن الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، وتساعد في حماية النساء من اضطرابات الهضم التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، وخلال الحمل والولادة.



- يعتبر العدس مصدر مهم للحديد والمغنيسيوم وعدد من العناصر الغذائية المتنوعة التي تمنح الجسمالطاقة والنشاط.



- من مكونات العدس الغذائية عنصر السيلينيوم، وهو عنصر يُعرف عنه أنه يساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية، ويحد من نمو الأورام وانتشارها في حال الإصابة به.



- يمكن لتناول العدس أن يساهم في حماية القلب من الأمراض والاضطرابات، كونه غنيبحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم.

- العدس مصدر مهم للحديد، وهو من أهم العناصر التي تساعد في الوقاية من فقر الدم أو تعالجه، ويُعد فقر الدم من الأمراض الشائعة لدى النساء.



- من الفوائد التي يحققها العدس والتي يمكن أن تهم النساء، هو أنه يساهم في تحسين قوة الشعر والأظافر، وذلك بسبب محتواه العالي من البروتين وفيتامين ب.



- العدس يساعد النساء في السيطرة على مستويات السكر في الدم، ويقي من مضاعفات مرض السكري في حال الإصابة به.



- من فوائد العدس تحسين الصحة العامة من خلال خفض الكوليسترول الضار، ومنع تراكم الدهون، وضبط مستويات ضغط الدم.

- الكربوهيدرات والبروتين والمعادن في العدس، تجعل منه غذاء مناسبا للحفاظ على صحة العظام والعضلات.



- يحتوي العدس على حمض الفوليك وهو عنصر يُعرف أنه يقي الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية.



- مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات في العدس ترفع من مناعة الجسم.

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