الأربعاء 03-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

النواب يقر معدل قانون ضريبة المبيعات

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 896 مليون دينار الكترونياً خلال تموز الماضي

الأعلى للسكان: زواج الأطفال من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

الكويت: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الحكومة تسعى لـلوصول إلى 713 خدمة رقمية بنهاية 2023

الأمن ينشر فيديو لاحباط محاولة سرقة في عمان

هيئة الطيران: لا يوجد رحلات حالياً بين الأردن والصين

خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

"5" رفعات على أسعار المحروقات منذ بداية 2022

الأربعاء، 03-08-2022 01:08 م

تناول العدس يمنحك هذه الفوائد

العدس


الوكيل الإخباري - العدس واحد من أنواع الأغذية المليئة بالفوائد الصحية المتعددة بسبب محتواه العالي من العناصر الغذائية المتنوعة، ودوماً ينصح الأطباء والمختصون بإضافته إلى النظام الغذائي الأسبوعي، وتناوله باعتدال للاستفادة من فوائده.

اضافة اعلان

حسب محتوى العدس من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فإنه يحقق للنساء فوائد عدة وردت في موقع "ويب طب" وهي:

- يتميز العدس بالمحتوى العالي من الألياف، ويُعرف أن الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، وتساعد في حماية النساء من اضطرابات الهضم التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، وخلال الحمل والولادة.


- يعتبر العدس مصدر مهم للحديد والمغنيسيوم وعدد من العناصر الغذائية المتنوعة التي تمنح الجسمالطاقة والنشاط.


- من مكونات العدس الغذائية عنصر السيلينيوم، وهو عنصر يُعرف عنه أنه يساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية، ويحد من نمو الأورام وانتشارها في حال الإصابة به.


- يمكن لتناول العدس أن يساهم في حماية القلب من الأمراض والاضطرابات، كونه غنيبحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم.

 

- العدس مصدر مهم للحديد، وهو من أهم العناصر التي تساعد في الوقاية من فقر الدم أو تعالجه، ويُعد فقر الدم من الأمراض الشائعة لدى النساء.


- من الفوائد التي يحققها العدس والتي يمكن أن تهم النساء، هو أنه يساهم في تحسين قوة الشعر والأظافر، وذلك بسبب محتواه العالي من البروتين وفيتامين ب.


- العدس يساعد النساء في السيطرة على مستويات السكر في الدم، ويقي من مضاعفات مرض السكري في حال الإصابة به.


- من فوائد العدس تحسين الصحة العامة من خلال خفض الكوليسترول الضار، ومنع تراكم الدهون، وضبط مستويات ضغط الدم.

 

- الكربوهيدرات والبروتين والمعادن في العدس، تجعل منه غذاء مناسبا للحفاظ على صحة العظام والعضلات.


- يحتوي العدس على حمض الفوليك وهو عنصر يُعرف أنه يقي الأجنة من الإصابة بالعيوب الخلقية.


- مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات في العدس ترفع من مناعة الجسم.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_8_2_20_56_37_522

متى يكون السعال علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟

77572

أنواع تمارين الرشاقة التي تجعلك بصحة جيدة

2021_2_4_11_0_59_761

للتغلب على إدمانه.. طبيبة توضح فوائد الملح من دون ملح

19533273_101

التمارين البسيطة تساعد في مشاكل الذاكرة الخفيفة

3

اكتشاف أسرار "نوع غامض" من مرض السكري يصيب الملايين

2

ما هي أعراض متلازمة التعب المزمن؟

أخبار متعلقة
3

اكتشاف أسرار "نوع غامض" من مرض السكري يصيب الملايين

resize-4-800x549

فاكهة تخفض السكر بالدم بنسبة 35%

سكري

الكشف عن العلامات الأولى لمرض السكري

2

لا تهمل عينيك تفادياً للإصابة بهذه الأمراض

2021_8_26_11_45_19_906

أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الدماغ

سكري

مشروب أصفر يحسن مستويات السكر في الدم خلال ساعات