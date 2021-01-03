الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

وفاة مواطن حرقاً في اربد

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

التربية للوكيل : عدة نماذج للمبحث الواحد في الامتحانات النهائية

برنامج الوكيل .. محامٍ يأخذ على عاتقه مساعدة مواطن دون أتعاب

إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

أسعار الذهب الأحد 3/1/2021

ألمانيا تسجل 312 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ودعوات لتمديد الإغلاق

بعد مناشدة للوكيل .. أمين عمان يتعهد بتكاليف دفن ضحايا حادث الرويشد

طبيب يقدم نصائح للراغبين بالتطعيم ضد كورونا

الأحد، 03-01-2021 01:54 م

لتعرف صحة قلبك.. أجب عن هذه الأسئلة

heart


الوكيل الاخباري - يغفل عدد كبير من الناس مسألة الاهتمام بصحة قلبهم، وذلك بسبب نمط الحياة المعاصر، الأمر الذي يساهم في ارتفاع عدد مرضى القلب بشكل سنوي.

وتعد أمراض القلب المتنوعة مسؤولة عن ثلث الوفيات في مختلف أنحاء العالم، وفق جمعية القلب الأميركية.

وقال موقع "هيلث لاين" إنه يمكن للإنسان العادي أن يطرح على نفسه بعض الأسئلة السهلة والبسيطة ليعرف مدى صحة قلبه.

ومن الأسئلة المهمة المرتبطة بصحة قلب الإنسان، تلك المتعلقة بالنظام الغذائي وبنمط حياتك اليومي.

اضافة اعلان

ويطرح الطبيب على مرضى القلب هذه الأسئلة:

 

هل تتناول الكثير من الخضراوات والفواكه؟

هل تتناول الكثير من الدهون المشبعة؟

هل تتناول الكثير من الملح؟

هل تمارس الرياضة بشكل يومي؟

هل تعاني الإجهاد والضغط؟

هل تدخن كثيرا؟

هل لديك تاريخ عائلي مع أمراض القلب؟

ويعد إدمان التدخين وكثرة الإجهاد وقلة ممارسة الرياضة من العوامل التي تساهم بارتفاع مخاطر الإصابة بأحد أمراض القلب.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Cinnamon-stick

لمرضى السكري.. أعشاب تساعدك على تخفيض سكر الدم

8501831-574072974

فوائد مذهلة غير متوقعة للشاي المثلج

732x549_THUMBNAIL_Pain-on-top-of-the-foot

ثقل القدمين عند الاستيقاظ.. ما الأسباب؟

lvl220210102040338373

الكشف عن فصيلة الدم الأقل إنتاجا لبروتين الإنترفيرون المقاوم للفيروسات

18055998_6

نصائح لتجنب السكتة الدماغية

1585181940_777_40333_

تعرف على أضرار ابتسامة هوليود