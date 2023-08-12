لعشاق المنسف .. اليكم هذا الخبر السار !

الوكيل الإخباري- المنسف هو طبق الكرم والجود في الأردن وهو من الأطباق الأساسية والتراثية العريقة، ويعد من أكثر الأكلات شعبية خصوصاً في الولائم والأفراح والأحزان وأيام الجمعة .

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ليس كذلك فقط ، انما يتمتع المنسف بمجموعة كبيرة من الفوائد والقيم الغذائية التي سوف نستعرضها في التقرير التالي .



يتكون المنسف من:



1- الجميد: هو عبارة عن لبن مجفف على شكل كرات يابسة له طعم ونكهة خاصة ويمكن حفظه لمدة طويلة من دون أن يفسد .



2- لحم الخروف أو الغنم أو الدجاج.



3- الأرز.



4- خبز الشراك.



5- السمن البلدي.



6- المكسرات المقلية من صنوبر ولوز.



القيم الغذائية للمنسف:



1- غني بالعديد من العناصر الغذائية كالبروتينات والمعادن والفيتامينات ويحتوي 100 غرام المنسف على 315 كيلوجول و55 غرام كربوهيدرات و8 غرام دهون .



2- لبن المنسف غني بالكالسيوم والبروتينات ومجموعة فيتامينات ب( ب1- ب3 – ب6– ب12) وهذه المواد كلها ضرورية لبناء خلايا الجسم والعظام .



3- اللحوم تعتبر مصدرا اساسيا للبروتينات التي يتطلبها الجسم للبناء والنمو والمحافظة على الجسم كما أنها المصدر الاساسي للعديد من المعادن (الحديد، الفسفور، الزنك والنحاس) والفتيامينات وخاصة ( ب6- ب12) ولكن يفضل أن تكون اللحوم من الجدي للتقليل من دسم المنسف ومحتواه من الدهون المشبعة المضرة للصحة أما في حال استعمال لحم الخروف يجب الانتباه إلى أن كمية الدهون ستكون أكثر وبالتالي يفضل إزالة كل الدهون عن اللحم أو جمع الدهون من أعلى شراب المنسف .



4- الكركم والأعشاب التي تضاف الى اللبن أو الأرز لها فائدة كبيرة في التخفيف من حدوث امراض الكبد وقرحة المعدة والاثنى عشر، وتخفيف نسبة الكولسترول في الدم ومنع التخثر، كما أنها تعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات ومنع تكون خلايا سرطانية.



5- الارز المصدر الاساسي للنشويات في أكلة المنسف مما يجعل هذه الأكلة متكاملة من البروتينات والنشويات والدهون وبعض المعادن والفيتامينات .



6- المكسرات تزيد من القيمة الغذائية حيث أنها تحتوي على كمية جيدة من المغنسيوم وزيوت أوميغا 3 وفيتامين (هـ) وزيادة كمية الطاقة المتناولة وبالتالي زيادة الوزن .



7- يفضل إضافة طبق من البصل الأخضر والفجل والجرجير والبقدونس لوجبة المنسف حيث أن المنسف يفتقر للالياف .



8- ولرفع القيمة الغذائية للمنسف يمكن تقديم الفواكه قبيل البدء في تناوله او بعد للإستفادة من الألياف وبعض الفيتامينات التي يفتقر إليها المنسف وخاصة فيتامين ج والذي بدوره يساعد في إمتصاص الحديد .



من هنا نرى القيمة الغذائية للمنسف مع مراعاة أن طعام المنسف يعتبر طعاما دسماً إلا أنه سريع الهضم بسبب وجود شراب الجميد فيه المصنوع من اللبن وهذا الجميد يسرع من عملية الهضم فلا غرابة أن يشعر الشخص بالجوع بعد ساعتين من تناول المنسف وكذلك يجب عدم الإكثار من تناوله وخاصة للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع الكولسترول والدهنيات وزيادة الوزن كونه غني بالدهون والسعرات الحرارية.



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